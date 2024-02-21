Πέντε απανθρακωμένα πτώματα εντοπίστηκαν σε χωριό του νότιου Μεξικού, περιοχή όπου δρουν αντίπαλες συμμορίες, σε ανταγωνισμό για τον έλεγχο οδών διακίνησης ναρκωτικών, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Βρέθηκαν χθες Τρίτη στο χωριό Λας Τούνας, στην πολιτεία Γκερέρο, όπου αναπτύχθηκαν η αστυνομία, ο στρατός και ιατροδικαστές, σύμφωνα με την εισαγγελία.

«Εντόπισαν τα απανθρακωμένα πτώματα πέντε ανθρώπων» σημείωσε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας πως τα θύματα δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη.

Εικόνες που πιστεύεται πως απαθανάτιζαν σύγκρουση μεταξύ κακοποιών που ξέσπασε τη Δευτέρα κι είχε αρκετά θύματα κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το χωριό Λας Τούνας υπάγεται διοικητικά στον δήμο Σαν Μιγκέλ Τοτολάπαν, όπου εκτελεστές είχαν δολοφονήσει μέρα μεσημέρι κάπου 20 ανθρώπους τον Οκτώβριο του 2020.

Η πολιτεία Γκερέρο είναι γνωστή τόσο για τις παραλίες της στον Ειρηνικό, που αποτελούν μαγνήτη για τους τουρίστες, όσο και για τη βία των καρτέλ, που διεκδικούν τον έλεγχο καλλιεργειών οπιοπαπαρούνας και οδών διακίνησης ουσιών, κυρίως προς την αγορά των ΗΠΑ.

Στο Μεξικό έχουν διαπραχθεί κατά τους επίσημους αριθμούς πάνω από 420.000 δολοφονίες αφότου κηρύχθηκε στα τέλη του 2006 από τον τότε πρόεδρο της χώρας Φελίπε Καλδερόν ο λεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών», με την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας για να παταχθούν τα καρτέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

