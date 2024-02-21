Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, αδιέξοδο στον ΟΗΕ

Η Λωρίδα της Γάζας παραμένει σήμερα βυθισμένη σε καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση, την επομένη πολύνεκρων ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών και του βέτο των ΗΠΑ σε σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που καλούσε να κηρυχθεί άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός.

Σχεδόν 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ή αλλιώς ο μισός και πλέον πληθυσμός του θυλάκου (2,4 εκατ.), έχουν κατακλύσει τη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο· ο αριθμός των Γαζαίων εκεί εξαπλασιάστηκε από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτωβρίου καθώς προσέφυγαν σε αυτή εκατοντάδες χιλιάδες βίαια εκτοπισμένοι.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει διαμηνύσει πως προσεχώς θα εξαπολυθεί επίθεση στη Ράφα, κατ’ αυτόν το «έσχατο οχυρό» της Χαμάς, όπου ήδη γίνονται καθημερινά αεροπορικοί βομβαρδισμοί, και ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί «ως την ολοκληρωτική νίκη» και ώσπου να απελευθερωθούν όλοι οι ισραηλινοί όμηροι.

Η προοπτική επίθεσης στη Ράφα προκαλεί ανησυχία σε μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας, την ώρα που οι ελπίδες ότι θα κηρυχθεί εκεχειρία σβήνουν.

Ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, εγκατεστημένος στο Κατάρ, έφθασε μολαταύτα χθες στο Κάιρο για νέες συνομιλίες περί ενδεχόμενης ανακωχής με αιγύπτιους αξιωματούχους.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ άσκησαν το δικαίωμα βέτο που διαθέτουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για να μην εγκριθεί απόφαση που αξίωνε «άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός».

Ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, η Ουάσιγκτον, έκρινε πως η έγκριση της απόφασης αυτής θα έθετε σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις για να εξασφαλιστεί «παύση» των επιχειρήσεων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων στα χέρια της Χαμάς.

Ο πρεσβευτής της Παλαιστινιακής Αρχής στον ΟΗΕ Ριάντ Μανσούρ επέκρινε την «επικίνδυνη» απόφαση των ΗΠΑ. Η Χαμάς είδε «πράσινο φως» στο Ισραήλ για να συνεχίσει να διαπράττει «σφαγές».

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα χθες Τρίτη όταν «ισραηλινός βομβαρδισμός» έπληξε «σπίτι στη Ντέιρ αλ Μπάλα», στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε πως γίνονταν βομβαρδισμοί στη Χαν Γιούνις, μερικά χιλιόμετρα από τη Ράφα, όπου ο ισραηλινός στρατός εμπλέκεται σε μάχες με αντάρτες της Χαμάς στα συντρίμμια.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans Frontières, MSF) εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις. Τονίζει πως ιατρικό προσωπικό και ασθενείς έχουν παγιδευτεί εκεί αφότου έγινε έφοδος των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων τη 15η Φεβρουαρίου. Απηύθυνε έκκληση να γίνει «εσπευσμένη απομάκρυνσή τους με κάθε ασφάλεια».

«Ταπεινωμένος και κατεστραμμένος»

«Δεν ξέρουμε πού να πάμε», είπε ο Αμπντάλα αλ Κάντι, 67 ετών, που ζει στη Ζαϊτούν, συνοικία της πόλης της Γάζας, στον βορρά, που επίσης βομβαρδίζεται. «Θα πεθάνουμε στο σπίτι μας κι αυτό θα είναι καλύτερο από την ταπείνωση για την οποία μας μιλούν συγγενείς μας που εκτοπίστηκαν. Ο κόσμος είναι ταπεινωμένος και κατεστραμμένος».

Διεθνείς οργανισμοί και ΜΚΟ σημαίνουν τις τελευταίες ημέρες ολοένα πιο έντονα συναγερμό για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, πολιορκημένη και κατά μεγάλο μέρος της ισοπεδωμένη έπειτα από είκοσι εβδομάδες πολέμου, όπου 2,2 εκατ. άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με την απειλή να λιμοκτονήσουν, όπως δεν σταματά να προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Τα τρόφιμα και το πόσιμο νερό είναι πλέον «εξαιρετικά» δυσεύρετα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με υπηρεσίες του διεθνούς οργανισμού που τονίζουν τον κίνδυνο άμεσης «έκρηξης» του αριθμού των θανάτων παιδιών.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) ανέστειλε ξανά χθες Τρίτη τη διανομή βοήθειας στο βόρειο τμήμα του θυλάκου, παραδομένου «στο χάος και τη βία».

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει «καταδίκη σε θάνατο και τον θάνατο 750.000 ανθρώπων», θα οδηγήσει σε «διεθνή καταστροφή», ήταν η αντίδραση της υπηρεσίας Τύπου της κυβέρνησης στη Γάζα, που κάλεσε το ΠΕΠ να «αναθεωρήσει αμέσως αυτή την καταστροφική απόφασή του».

Η ανθρωπιστική βοήθεια, που συνεχίζει να μην επαρκεί, εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας κυρίως από τη Ράφα μέσω Αιγύπτου, όμως η διανομή της στον βορρά είναι σχεδόν αδύνατη, εξαιτίας των βομβαρδισμών, των εχθροπραξιών και των καταστροφών.

«Ο κόσμος στον βορρά πεθαίνει από την πείνα, εμείς εξαιτίας των βομβαρδισμών», έλεγε προχθές ο Αϊμάν Αμπού Σαμαλί, ο οποίος τραυματίστηκε όταν χτυπήθηκε ακίνητο στη Ζαουάιντα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Έναυσμα του πολέμου ήταν η άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εναντίον του νότιου Ισραήλ, όπου έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Η ισραηλινή πολιτικοστρατιωτική ηγεσία ορκίστηκε σε αντίποινα να «αφανίσει» τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Οι επιχειρήσεις των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων σε αντίποινα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 29.195 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Κατά ισραηλινές πηγές, παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας 130 και πλέον ισραηλινοί όμηροι —ωστόσο εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε πρόσφατα πως τουλάχιστον 31 εξ αυτών πιστεύεται πως είναι νεκροί—, από τους περίπου 250 που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου.

«Νεκροταφείο»

Στη Νέα Υόρκη, οι ΗΠΑ παρουσίασαν εναλλακτικό σχέδιο απόφασης, αφού άσκησαν το βέτο τους σε αυτό που καταρτίστηκε από το Αλγέρι. Αν και μέχρι τώρα η αμερικανική κυβέρνηση εναντιώνεται συστηματικά στο να χρησιμοποιηθεί ο όρος «κατάπαυση του πυρός», το κείμενο τάσσεται στην πράξη υπέρ ακριβώς αυτού — όχι όμως άμεσα, και υπό όρους.

Δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ψηφοφορία για το αμερικανικό σχέδιο απόφασης, που τάσσεται εναντίον «χερσαίας επίθεσης ευρείας κλίμακας» στη Ράφα, διότι «δεν πρέπει να λάβει χώρα στις τρέχουσες συνθήκες».

Ισραηλινή επίθεση στη Ράφα θα μετέτρεπε την πόλη σε «νεκροταφείο», προειδοποίησε χθες το αμερικανικό παράρτημα της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), θυμίζοντας, μαζί με άλλες συλλογικότητες, πως οι Παλαιστίνιοι στον θύλακο απειλούνται να λιμοκτονήσουν.

Χθες Τρίτη ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο και ο βολιβιανός ομόλογός του Λουίς Άρσε έκριναν πως το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, όπως και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα την Κυριακή, που συνέκρινε την ισραηλινή επιχείρηση στον θύλακο με την εξόντωση των εβραίων από τους ναζί του τρίτου Ράιχ.

Τον Λούλα, που ανακηρύχθηκε τη Δευτέρα persona non grata από τον επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Ισραέλ Κατς, που τον κατηγόρησε για «αντισημιτική επίθεση», υπερασπίστηκε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της Βραζιλίας Μάουρου Βιέιρα, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» και «ψευδείς» τις δηλώσεις του ισραηλινού ομολόγου του.

Ο Μπρετ Μακγκέρκ, σύμβουλος του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν για τη Μέση Ανατολή, ταξιδεύει προς την περιοχή —σήμερα αναμένεται στην Αίγυπτο, αύριο Πέμπτη θα μεταβεί στο Ισραήλ— για να συζητήσει για την επίθεση αυτή με ισραηλινούς αξιωματούχους και να προσπαθήσει να προωθήσει τη σύναψη συμφωνίας για τους ομήρους, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Στο Ισραήλ, οικογένειες ομήρων συνεχίζουν να ασκούν πίεση στην κυβέρνηση Νετανιάχου να κλείσει συμφωνία για να απελευθερωθούν οι δικοί τους.

«Καλούμε απελπισμένα αυτούς που παίρνουν αποφάσεις στο Ισραήλ και στον κόσμο ολόκληρο να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις και να τους ξαναφέρουν σπίτι αμέσως», είπε χθες ο Οφρί Μπίμπας, ο αδελφός του οποίου Γιαρντέν απήχθη μαζί με τη σύζυγό του και τα δυο παιδιά τους.

Φάρμακα που εστάλησαν στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο συμφωνίας που κλείστηκε με μεσολάβηση του Κατάρ και της Γαλλίας έφθασαν εξάλλου στους ομήρους που τα χρειάζονται, σύμφωνα με τη Ντόχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

