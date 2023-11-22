Μειώσεις φόρων ανακοίνωσε ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Μια σειρά μειώσεων σε φόρους για εργαζόμενους και επιχειρήσεις περιλάμβανε η λεγόμενη «φθινοπωρινή δήλωση» του Υπουργού Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή ο επικαιροποιημένος προϋπολογισμός που παρουσιάζεται στα μέσα του οικονομικού έτους (το οποίο στο ΗΒ αρχίζει τον Απρίλιο).

Παρουσιάζοντας τα «110 νέα αναπτυξιακά μέτρα» στην ολομέλεια της Βουλής των Κοινοτήτων, ο Τζέρεμι Χαντ είπε πως βρετανική οικονομία έχει επιστρέψει στις ράγες της ανάπτυξης, με θετικούς δημοσιονομικούς δείκτες και με αύξηση μισθών.

Από τα φορολογικά μέτρα, που ο υπουργός περιέγραψε ως «το μεγαλύτερο πακέτο περικοπών φόρων από τη δεκαετία του 1980», ξεχωρίζει η μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζόμενους από 12% σε 10%, με ισχύ μάλιστα από τον Ιανουάριο και όχι από τον Απρίλιο όπως συνηθίζεται. Το μέτρο εξοικονομεί πάνω από 450 λίρες το χρόνο για έναν υπάλληλο αμειβόμενο με τον μέσο μικτό ετήσιο μισθό των 35.000 λιρών.

Εξάλλου, καταργείται πλήρως σκέλος (Class 2) των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, «σε αναγνώριση της προσφοράς τους κατα τη διάρκεια της πανδημίας». Το άλλο σκέλος των εισφορών εθνικής ασφάλισης (Class 4) για τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνεται από 9% σε 8%. Συνολικά τα δύο μέτρα θα εξοικονομούν 350 λίρες το χρόνο σε φόρους για αυτή την κατηγορία των εργαζομένων.

Εξάλλου, μονιμοποιείται το μέτρο που ορίζει μείωση εταιρικού φόρου κατά 25% επί του ποσού που επενδύει μία επιχείρηση σε εγκαταστάσεις και μηχανήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το μέτρο, που είχε αρχικά τριετή διάρκεια, χαρακτηρίστηκε από τον κ. Χαντ ως «η μεγαλύτερη μείωση φόρου για τις επιχειρήσεις στη σύγχρονη βρετανική ιστορία». Εκτίμησε ότι ως αποτέλεσμα αυτού οι επιχειρηματικές επενδύσεις θα αυξηθούν χονδρικά κατά 3 δισεκατομμύρια λίρες το χρόνο.

Επίσης, ανακοίνωσε μέτρα ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων λιρών για ελάφρυνση των φόρων για μικρές επιχειρήσεις, όπως οι παμπ και άλλες επιχειρήσεις εστίασης.

Ο κ. Χαντ πρόσθεσε ότι θα δημιουργηθούν τέσσερις πρόσθετες «επενδυτικές ζώνες» στην κεντρική Αγγλία και στο Ρέξαμ της Ουαλίας, δηλαδή περιοχές με φορολογικές ελαφρύνσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέες επιχειρήσεις.

Εξάλλου, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από τον Απρίλιο κατά σχεδόν 10% σε 11,44 λίρες την ώρα. Η δε βασική κρατική σύνταξη θα αυξηθεί κατά 8,5%, δηλαδή έως και κατά 900 λίρες το χρόνο.

Τα κρατικά επιδόματα πρόνοιας θα αυξηθούν από τον ερχόμενο Απρίλιο κατά 6,7%, δηλαδή στο επίπεδο του πληθωρισμού τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αυτό μεταφράζεται σε 470 λίρες το χρόνο κατά μέσο όρο για πεντέμισι εκατομμύρια νοικοκυριά.

Αυστηροποιείται, ωστόσο, το πλαίσιο υποχρεώσεων όσων λαμβάνουν επιδόματα ενώ κρίνεται ότι μπορούν να εργαστούν. Αν μετά από 18 μήνες παροχής βοήθειας προς ανέργους να βρουν δουλειά αυτό δεν συμβεί, θα είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Αν αρνηθούν, τότε θα διακόπτονται τα επιδόματα. Ο κ. Χαντ σχολίασε ότι ενώ οι Εργατικοί θέλουν να γεμίσουν την αγορά εργασίας με μετανάστες, η κυβέρνηση πιστεύει στο βρετανικό εργατικό δυναμικό.

Τα υπόλοιπα μέτρα περιλαμβάνουν κονδύλι 50 εκ. λιρών για να αυξηθούν οι θέσεις πρακτικής μηχανικών και άλλων κρίσιμων για την οικονομική ανάπτυξη επαγγελμάτων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα λάβει 450 εκ. λίρες για την κατασκευή 2.400 νέων κατοικιών.

Ανακοινώθηκαν επίσης επενδύσεις μισού δισεκατομμυρίου λιρών την επόμενη διετία για να καταστεί η Βρετανία παγκόσμιο κέντρο ανάπτυξης προγραμμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο κ. Χαντ παρουσίασε επίσης τις νέες προγνώσεις του ανεξάρτητου Γραφείου Ευθύνης Προϋπολογισμού (OBR), από τις οποίες ξεχωρίζει εκείνη για περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού στο 2,8% το επόμενο έτος (από 4,6% αυτή τη στιγμή, μετά την κορύφωση του 11,1% τον περσινό Οκτώβριο).

Σημειώνεται πάντως πως η πρόγνωση του OBR τον Μάρτιο ανέφερε πως ο πληθωρισμός θα έπεφτε στο 0,9% του χρόνου. Εν τέλει, ο δημοσιονομικός στόχος συγκράτησης του πληθωρισμού στο 2% θα επιτευχθεί το 2025 σύμφωνα με το OBR.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της βρετανικής οικονομίας φέτος θα είναι 0,6%, το επόμενο έτος 0,7% και θα αυξάνεται σταδιακά ως το 2% το 2027. Αυτό διαψεύδει προηγούμενες προβλέψεις για συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 1,4% το τρέχον έτος.

Ως προς το δημόσιο χρέος, θα αυξηθεί λιγότερο από όσο αρχικά αναμενόταν τα επόμενα χρόνια, δηλαδή σχεδόν στο 94% του ΑΕΠ το 2028/29, που θα είναι «το δεύτερο χαμηλότερο στο G7».

Ο κ. Χαντ έθεσε, τέλος, ως στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας στο δημόσιο τομέα κατά τουλάχιστον 0,5% το χρόνο.

Απαντώντας στη φθινοπωρινή δήλωση του κ. Χαντ, η σκιώδης Υπουργός Οικονομικών των Εργατικών Ρέιτσελ Ριβς είπε ότι η οικονομική ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από 13 χρόνια διακυβέρνησης των Τόρις «έχει μπει σε αδιέξοδο».

Συμπλήρωσε ότι παρά τις σημερινές υποσχέσεις, οι πολίτες είναι σε χειρότερη οικονομική θέση μετά από 13 χρόνια, με τους μισθούς να έχουν αυξηθεί σε πραγματικούς όρους μόνο κατά 3%.



