Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απάντηση Λονδίνου στον νέο πρόεδρο της Αργεντινής Μιλέι: Τα Φώκλαντ είναι βρετανικά - Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο και αναντίρρητο

Έμμεση απάντηση στον νέο Πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι που χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτη την ανάγκη επιστροφής των νήσων Φώκλαντ Μαλβινών από τη Βρετανία στη χώρα του από τον Υπουργό Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου

Javier Milei

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Μια έμμεση απάντηση στον νέο Πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι που χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτη την ανάγκη επιστροφής των νήσων Φώκλαντ Μαλβινών από τη Βρετανία στη χώρα του έδωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε ανάρτηση στο Twitter ο Γκραντ Σαπς έγραψε: «Οι Νήσοι Φώκλαντ είναι βρετανικές. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο και αναντίρρητο. Το 99,8% των νησιωτών ψήφισαν να παραμείνουν Βρετανοί και θα υπερασπιζόμαστε πάντα το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου, με το (πολεμικό πλοίο) HMS Forth πλέον πίσω για να προστατεύει τα νησιά».

Η ανάρτηση του κ. Σαπς δεν επικαλείται τις δηλώσεις Μιλέι, αλλά παραπέμπει στην είδηση αντικατάστασης του περιπολικού σκάφους του Βασιλικού Ναυτικού HMS Medway μετά από εννέα μήνες στην περιοχή των Φώκλαντ από το επίσης πλοίο περιπολιών HMS Forth.

«Η αποστολή στα Φώκλαντ επικεντρώνεται στο καθησυχασμό και στην υποστήριξη της νησιωτικής κοινότητας», αναφέρει η είδηση στην ιστοσελίδα του Βασιλικού Ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βρετανία Αργεντινή Χαβιέρ Μιλέι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark