Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Μια έμμεση απάντηση στον νέο Πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι που χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτη την ανάγκη επιστροφής των νήσων Φώκλαντ Μαλβινών από τη Βρετανία στη χώρα του έδωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε ανάρτηση στο Twitter ο Γκραντ Σαπς έγραψε: «Οι Νήσοι Φώκλαντ είναι βρετανικές. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο και αναντίρρητο. Το 99,8% των νησιωτών ψήφισαν να παραμείνουν Βρετανοί και θα υπερασπιζόμαστε πάντα το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου, με το (πολεμικό πλοίο) HMS Forth πλέον πίσω για να προστατεύει τα νησιά».

The Falkland Islands are British. That is non-negotiable and undeniable 🇬🇧🇫🇰



99.8% of islanders voted to remain British and we will always defend their right to self-determination and the UK’s sovereignty with @HMS_Forth now back to protect the islands.https://t.co/9Hlj2FegpF — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) November 21, 2023

Η ανάρτηση του κ. Σαπς δεν επικαλείται τις δηλώσεις Μιλέι, αλλά παραπέμπει στην είδηση αντικατάστασης του περιπολικού σκάφους του Βασιλικού Ναυτικού HMS Medway μετά από εννέα μήνες στην περιοχή των Φώκλαντ από το επίσης πλοίο περιπολιών HMS Forth.

«Η αποστολή στα Φώκλαντ επικεντρώνεται στο καθησυχασμό και στην υποστήριξη της νησιωτικής κοινότητας», αναφέρει η είδηση στην ιστοσελίδα του Βασιλικού Ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου.

