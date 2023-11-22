Κορυφώνεται η αγωνία των οικογενειών των ομήρων μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για την απελευθέρωση κάποιων εξ αυτών όπως αποτυπώνεται σε συνέντευξη Τύπου, που έδωσαν μετά τη συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο σήμερα το πρωί στο Βατικανό.

Μεταξύ αυτών που μίλησαν ήταν και η αδερφή της 19χρονης Καρίνα Αρίεφ, Αλεξάνδρα, η οποία υπηρετούσε σε μια βάση του ισραηλινού στρατού κοντά στη Γάζα όταν την απήγαγαν.

Η Αλεξάνδρα λέει ότι «κάθε λεπτό, κάθε ώρα είναι κρίσιμη» για τους ομήρους, προσθέτοντας: «Κάθε ένας από αυτούς πρέπει να γυρίσει σπίτι. Όχι σε φέρετρα. Πρέπει να έρθουν σπίτι για να πουν τις ιστορίες τους, να πουν τις ιστορίες των ανθρώπων που δολοφονήθηκαν, έτσι μπορούν να είναι το μέλλον μας».

Pope Francis met today with family members of some of the Israelis who were taken hostage by Hamas.



Among them was Alexandra Ariev, whose 19-year-old sister was abducted on Oct. 7.



“She’s my only sister. She’s all I have … Help my sister so she can come home.” pic.twitter.com/2r2M0EP5Fj — Courtney Mares (@catholicourtney) November 22, 2023

Ακολούθησε ο πατέρας του Nimrod Cohen, 19 ετών, ο οποίος αναφερθείς στην εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου είπε ότι «η ζωή μας από εκείνη την ημέρα άλλαξε. Δεν έχουμε μέρα και νύχτα - εστιάζουμε μόνο στην επιστροφή του και άλλων στο Ισραήλ».

Η Ρέιτσελ, η μητέρα του Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, 23 ετών, από την Καλιφόρνια, ανέφερε ότι ο γιος της κρύφτηκε σε ένα καταφύγιο στην άκρη του δρόμου κοντά στο μουσικό φεστιβάλ Supernova - μαζί με τους φίλους του και άλλους παρευρισκόμενους - το οποίο δέχτηκε επίθεση από μαχητές της Χαμάς.

«Οι περισσότεροι ήταν νεκροί, αλλά κάποιοι από τους τυχερούς παγιδεύτηκαν κάτω από τα νεκρά σώματα και μας είπαν τι συνέβη», είπε η ίδια.

«Ήταν πριν από 47 ημέρες που η καρδιά μου θάφτηκε στη Γάζα», προσθέτει.

Τελευταίος μίλησε ένας κάτοικος από το Kibbutz Be'eri, του οποίου η αδερφή Raaya Rotem, 45 ετών, και η ανιψιά, Hila Rotem Shoshani, 13, μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

Τελευταία φορά άκουσε τη Ράγια στις 12:05 στις 7 Οκτωβρίου, προσθέτοντας ότι έκτοτε δεν έχει καμία ενημέρωση.



Πηγή: skai.gr

