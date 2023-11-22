Ισραηλινοί βομβαρδισμοί γύρω από τη Δαμασκό, σύμφωνα με τον συριακό στρατό - Δεν υπάρχουν θύματα

Ο συριακός στρατός ανέφερε σήμερα ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές με στόχο φυλάκια στην περιοχή γύρω από τη Δαμασκό, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συριακού στρατού ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τα Υψίπεδα του Γκολάν. Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως δυνάμεις της συριακής αεροπορικής άμυνας κατέρριψαν έναν από τους πυραύλους που εκτόξευσε το Ισραήλ από τα Υψίπεδα του Γκολάν με στόχο των επιθέσεων να είναι τοποθεσίες στα περίχωρα της συριακής πρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

