«Καμία αμφιβολία ότι τα Φώκλαντ είναι βρετανικά», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρίσι Σούνακ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Νέα απάντηση έδωσε η βρετανική κυβέρνηση στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Αργεντινής αναφορικά με τις νήσους Φώκλαντ (ή Μαλβίνες για τους Αργεντινούς), τις οποίες ο Χαβιέρ Μιλέι είπε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε «να τα πάρει πίσω» μέσω διπλωματικών οδών.

Ο εκπρόσωπος του Ρίσι Σούνακ που ρωτήθηκε σχετικά είπε: «Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει καμία αμφιβολία για την κυριαρχία των νήσων Φώκλαντ».

Τα νησιά στον νότιο Ατλαντικό αποτέλεσαν το διακύβευμα πολεμικής σύγκρουσης των δύο χωρών το 1982, μετά από εισβολή των δυνάμεων της Αργεντινής. Αποτέλεσμα των μαχών ήταν να χάσουν τη ζωή τους 255 Βρετανοί στρατιώτες, τρεις κάτοικοι του νησιού και 649 Αργεντινοί στρατιώτες.

Ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργητικά το δικαίωμα των νησιωτών των Φώκλαντ στην αυτοδιάθεση».

Συμπλήρωσε πως το ζήτημα «έχει ξεκαθαριστεί οριστικά εδώ και αρκετό καιρό».

Δημοψήφισμα του 2013 μεταξύ των περίπου 3.500 κατοίκων του αρχιπελάγους των Φώκλαντ είχε δώσει αποτέλεσμα 99,8% υπέρ της διατήρησης του καθεστώτος των νησιών ως βρετανική υπεράκτια κτήση.

Επικαλούμενος το δημοψήφισμα αυτό μία πρώτη απάντηση στον πρόεδρο Μιλέι είχε δώσει την Τρίτη μέσω Χ ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Γκραντ Σαπς, χαρακτηρίζοντας τη βρετανική κυριαρχία επί των νησιών «μη διαπραγματεύσιμη και αναντίρρητη».

