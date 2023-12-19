Μεγάλη δωρεά από την BP στο Βρετανικό Μουσείο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη μεγαλύτερη επιχειρηματική δωρεά που έχει λάβει ποτέ ανακοίνωσε το Βρετανικό Μουσείο, με τον πετρελαϊκό κολοσσό της BP να προσφέρει 50 εκατομμύρια λίρες (58 εκ. ευρώ).

Το ποσό, που θα δοθεί σε βάθος δεκαετίας, θα χρησιμεύσει στην ευρείας κλίμακας πολυετή ανακαίνιση του κτιρίου που στεγάζει το λονδρέζικο ίδρυμα, η οποία σύμφωνα με υπολογισμούς μπορεί να κοστίσει ακόμα και 1 δισεκατομμύριο λίρες.

Η δωρεά ανακοινώθηκε ενώ στη Βρετανία διεξάγεται μια συζήτηση για το κατά πόσο η βιομηχανία των ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να αποκλειστεί από τις τέχνες και τον πολιτισμό, στη βάση της εκστρατείας υπέρ πράσινων μορφών ενέργειας.

Περιβαλλοντικοί ακτιβιστές ζητούν τακτικά από το Βρετανικό Μουσείο να διακόψει τη σχέση του με την BP, όπως έχουν κάνει η National Portrait Gallery και η Tate.

Η δωρεά έρχεται επίσης στο τέλος μιας χρονιάς αναστάτωσης στο Μουσείο μετά από την αποκάλυψη των κλοπών τουλάχιστον 1.850 αντικειμένων από τις αποθήκες του, τις αποχωρήσεις του διευθυντή και αναπληρωτή διευθυντή, αλλά και την αναζωπύρωση της συζήτησης περί επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα.



Πηγή: skai.gr

