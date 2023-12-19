Συνάντηση Μακρόν - Κάμερον: Ουκρανικό, μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της συζήτησης

Το ουκρανικό ζήτημα, το μεταναστευτικό και η κρίση στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν σήμερα στο μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιτ Κάμερον.
The UK and France are working together to maintain support for Ukraine and find a long-term political solution to the crisis in the Middle East.
It was great to speak to President @EmmanuelMacron and @MinColonna in Paris today 🇬🇧🇫🇷 pic.twitter.com/KXm2aTLM6d— David Cameron (@David_Cameron) December 19, 2023
Σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής πλευράς συζητήθηκε επίσης η ημερήσια διάταξη των εργασιών της ερχόμενης συνόδου κορυφής της Ευρωπαΐκής Πολιτικής Κοινότητας που θα πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024.
