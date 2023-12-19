Λογαριασμός
Συνάντηση Μακρόν - Κάμερον: Ουκρανικό, μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της συζήτησης

Ο πρόεδρος της Γαλλίας και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκαν στο Παρίσι

Το ουκρανικό ζήτημα, το μεταναστευτικό και η κρίση στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν σήμερα στο μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιτ Κάμερον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής πλευράς συζητήθηκε επίσης η ημερήσια διάταξη των εργασιών της ερχόμενης συνόδου κορυφής της Ευρωπαΐκής Πολιτικής Κοινότητας που θα πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024.

