Συνάντηση Μακρόν - Κάμερον: Ουκρανικό, μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της συζήτησης

Το ουκρανικό ζήτημα, το μεταναστευτικό και η κρίση στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν σήμερα στο μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιτ Κάμερον.

The UK and France are working together to maintain support for Ukraine and find a long-term political solution to the crisis in the Middle East.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής πλευράς συζητήθηκε επίσης η ημερήσια διάταξη των εργασιών της ερχόμενης συνόδου κορυφής της Ευρωπαΐκής Πολιτικής Κοινότητας που θα πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024.

