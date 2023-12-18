Ο πετρελαϊκός γίγαντας BP αναστέλλει τις αποστολές πετρελαίου μέσω Ερυθράς Θάλασσας

Η πετρελαϊκή εταιρεία BP δήλωσε ότι αναστέλλει όλες τις ναυτιλιακές μεταφορές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας λόγω της «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας» μετά από μια σειρά επιθέσεων τις τελευταίες εβδομάδες από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία είπε ότι «αποφάσισε να σταματήσει προσωρινά όλες τις διελεύσεις μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Θα διατηρήσουμε αυτή την προληπτική παύση υπό συνεχή έλεγχο, ανάλογα με τις περιστάσεις που εξελίσσονται στην περιοχή.»

Η απόφασηα υτή έρχεται αφότου οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες Maersk, Hapag-Lloyd και CMA CGM Group αποφάσισαν να διακόψουν τη ναυτιλία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας αφού οι δυνάμεις των Χούτι στόχευσαν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι αντάρτες Χούτι που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν επανειλημμένα επιτεθεί σε εμπορικά πλοία με drones και πυραύλους τις τελευταίες εβδομάδες. Τον Νοέμβριο κατέλαβαν ένα φορτηγό πλοίο που συνδέεται με το Ισραήλ, παίρνοντας όμηρο το πλήρωμά του. Έχουν επίσης εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, ένας από τους οποίους αναχαιτίστηκε από αντιτορπιλικό του αμερικανικού ναυτικού τον Οκτώβριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.