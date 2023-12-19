Πρώην Ρώσος συνταγματάρχης και πρώην μέλος της παραστρατιωτικής ομάδας Wagner που πολέμησε στην Ουκρανία και έκτοτε αυτομόλησε, είπε ότι είδε εγκλήματα πολέμου και απαγωγές παιδιών, δύμφωνα με δημοσίευμα του POLITICO.

Ο Ίγκορ Σαλίκοφ, ο οποίος λέει ότι υπηρέτησε στον ρωσικό στρατό και στην ομάδα Wagner για 25 χρόνια, έφτασε στην Ολλανδία τη Δευτέρα για να καταθέσει για φερόμενα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε η Μόσχα κατά τη διάρκεια του πολέμου της στην Ουκρανία ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) με έδρα τη Χάγη, ανέφερε ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός NPO1.

«Έγινα μάρτυρας θηριωδιών εναντίον αμάχων», είπε ο 60χρονος κατά τη διάρκεια κατάθεσης, προσθέτοντας ότι είδε αιχμαλώτους πολέμου να κακοποιούνται και να εκτελούνται και παιδιά να απάγονται.

Έχω δει ανθρώπους από τις μυστικές υπηρεσίες να μεταφέρουν μεγάλο αριθμό παιδιών χωρίς γονείς πέρα από τα σύνορα στη Λευκορωσία», είπε ο Σαλίκοφ.

Ο Σαλίκοφ είπε ότι όσοι διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα πολέμου το έκαναν κατόπιν εντολής του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, αλλά και με άμεση εντολή του γραφείου του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το POLITICO δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτούς τους ισχυρισμούς, ωστόσο επιβεβαιώνονται από πολυάριθμες αναφορές για φερόμενα ρωσικά εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Τον Μάρτιο, το ΔΠΔ εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν για την αναγκαστική μεταφορά παιδιών στη Ρωσία μετά την εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, το Κίεβο και αρκετοί από τους δυτικούς συμμάχους του πιέζουν για ένα δικαστήριο για να ερευνήσει το «έγκλημα επιθετικότητας» της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Σαλίκοφ είπε ότι τράπηκε σε φυγή από τις ρωσικές δυνάμεις αφού αρνήθηκε την εντολή να εκτελέσει αμάχους και ότι τώρα θέλει να αναφέρει όσα είδε στο ΔΠΔ επειδή «έχει χάσει την πίστη του στη ρωσική υπόθεση».

Είπε ότι βρισκόταν επίσης στην Ουκρανία όταν οι δυνάμεις του Κρεμλίνου εισέβαλαν στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς το 2014, όταν είδε παρόμοιες καταχρήσεις, με «άμαχους να απειλούνται και να δολοφονούνται».



