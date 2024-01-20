Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή (τοπική ώρα) οι τοπικές αρχές και μέσα ενημέρωσης.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες, οι χιονοπτώσεις και ο παγετός καθιστούν τους δρόμους ιδιαίτερα επικίνδυνους, διαταράσσουν την αεροπορική κυκλοφορία, οδηγούν στο κλείσιμο σχολείων και αφήνουν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Χιλιάδες Αμερικανοί έχουν λάβει προειδοποιήσεις για έκτακτα καιρικά φαινόμενα.

Στην πολιτεία του Τενεσί (ανατολικές ΗΠΑ), το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για 14 θανάτους που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία.

Στην Πενσιλβάνια (βορειοανατολικά), πέντε γυναίκες σκοτώθηκαν την Τρίτη σε δυστύχημα με ημιρυμουλκούμενο όχημα σε έναν αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πέντε θάνατοι που συνδέονταν με τις μετεωρολογικές συνθήκες αναφέρθηκαν επίσης στο Κεντάκι (ανατολικά), ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίαρ, ενώ στο Όρεγκον (βορειοδυτικά), τρεις άνθρωποι πέθαναν από ηλεκτροπληξία όταν εναέρια γραμμή μεταφοράς ενέργειας έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό τους στη διάρκεια χιονοθύελλας την Τετάρτη, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Πόρτλαντ.

Στο Όρεγκον, 75.000 άνθρωποι είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με τον ιστότοπο Poweroutage.us και ο κυβερνήτης κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Θάνατοι αναφέρθηκαν επίσης στο Ιλινόι (βορειοανατολικά), το Κάνσας (κέντρο), το Νιου Χάμσαϊρ (βορειοανατολικά), στην πολιτεία της Νέας Υόρκης (βορειοανατολικά), του Ουισκόνσιν (βόρεια) και της Ουάσινγκτον (βορειοανατολικά).

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Flightaware.com, 1.100 αμερικανικές πτήσεις ακυρώθηκαν και άλλες 8.000 είχαν καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών, ενώ το κύμα ψύχους αναμένεται να διατηρηθεί σε ορισμένες περιοχές όπως στο κέντρο της χώρας στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

