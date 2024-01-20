Διασώστες εντόπισαν τα πτώματα τεσσάρων από τους δέκα ανθρακωρύχους που αγνοούνταν από τον Αύγουστο του 2022 σε ένα πλημμυρισμένο ανθρακωρυχείο στο βορειοανατολικό Μεξικό, όπως δήλωσε ο Μεξικανός πρόεδρος.

«Βρέθηκαν τέσσερα πτώματα», έγραψε στο X ο Αντρές Λόπες Ομπραδόρ, που μετέβη στο σημείο που βρίσκεται το ανθρακωρυχείο El Pinabete, στην πολιτεία Κοαχουίλα, όπου συνέβη το δυστύχημα στις 3 Αυγούστου 2022.

«Ελπίζω πως θα καταφέρουμε να επιστρέψουμε καθέναν από αυτούς τους ανθρώπους στην οικογένειά του», δήλωσε ο αρχηγός του κράτους ο οποίος είχε δεσμευθεί μετά την τραγωδία για την ανεύρεση των ανθρακωρύχων και την αποζημίωση των οικογενειών των θυμάτων.

Το ορυχείο πλημμύρισε στη διάρκεια εργασιών εκσκαφής που προκάλεσαν τη συρροή νερού που είχε συγκεντρωθεί σε γειτονικό ορυχείο.

Πέντε εργάτες κατάφεραν να διαφύγουν όμως δέκα φέρονταν ως αγνοούμενοι από την ημέρα του δυστυχήματος.

Η πολιτεία Κουαουίλα παρέχει σχεδόν το σύνολο του άνθρακα που παράγει το Μεξικό, τον περισσότερο καιρό σε πολύ επισφαλείς συνθήκες εργασίας για τους ανθρακωρύχους.

Πολλά δυστυχήματα έχουν βυθίσει στο πένθος την περιοχή, εκ των οποίων το πιο σοβαρό έλαβε χώρα στις 19 Φεβρουαρίου 2006, όταν 65 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια έκρηξης σε ανθρακωρυχείο. Μόνο δύο πτώματα ανακτήθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.