Δέκα ως δεκαπέντε χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάστηκαν σε πόλη της πολιτείας Δυτικό Νταρφούρ του Σουδάν εξαιτίας της εθνικής ή φυλετικής τους ταυτότητας από παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) και μέλη αραβικών πολιτοφυλακών που έχουν συμμαχήσει μαζί τους μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών πέρυσι, αναφέρει έκθεση ανεξάρτητων ειδικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που περιήλθε χθες Παρασκευή σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Στην έκθεσή τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι ανεξάρτητοι ειδικοί που είναι επιφορτισμένοι με την επιτήρηση της εφαρμογής των κυρώσεων στη χώρα της Αφρικής αποδίδουν την πληροφορία αυτή σε πηγές τους σε υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο αριθμός αυτός δεν χωράει καμιά σύγκριση με τον απολογισμό του ΟΗΕ γενικά —κάνει λόγο, επικαλούμενος τις τοπικές αρχές, για περίπου 12.000 νεκρούς— από το ξέσπασμα του πολέμου την 15η Απριλίου ανάμεσα στις ΔΤΥ υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο και τις ένοπλες δυνάμεις υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν.

Οι δυο στρατηγοί, που προχώρησαν μαζί στο πραξικόπημα του 2021, βρίσκονται έκτοτε σε ανελέητη σύγκρουση για την εξουσία.

Οι ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτήρισαν εξάλλου «αξιόπιστες» της καταγγελίες ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσφέρουν υποστήριξη στις ΔΤΥ «αρκετές φορές κάθε εβδομάδα» μέσω βόρειου Τσαντ. Κορυφαίος αξιωματικός του σουδανικού στρατού κατηγόρησε τον Νοέμβριο τα ΗΑΕ ότι υποστηρίζουν ενεργά τους παραστρατιωτικούς.

Σε επιστολή τους προς τους ειδικούς, τα ΗΑΕ διαβεβαίωσαν απεναντίας πως οι 122 πτήσεις που έχουν γίνει προς το Τσαντ μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στους Σουδανούς που έχουν προσφύγει στη χώρα αυτή. Ο ΟΗΕ υπολογίζει πως στο Τσαντ —αλλά κυρίως στο ανατολικό του τμήμα— φιλοξενούνται μισό εκατομμύριο σουδανοί πρόσφυγες.

Από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο του 2023, στην Τζενέινα η βία ήταν ακραία, αναφέρουν οι ειδικοί, που εξηγούν ότι οι ΔΤΥ έβαλαν στο στόχαστρο κυρίως μέλη της αφρικανικής φυλής Μασαλίτ και ότι οι επιθέσεις τους ενδέχεται να αποτελούσαν «εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Οι ΔΤΥ είχαν διαψεύσει πέρυσι κατηγορίες περί σφαγών σε αυτή την πόλη, διαβεβαιώνοντας πως όποιο μέλος τους διαπιστωθεί πως εγκλημάτησε θα οδηγείτο ενώπιον της δικαιοσύνης.

Οι παραστρατιωτικοί δεν απάντησαν αμέσως όταν το Ρόιτερς τους ζήτησε να σχολιάσουν το περιεχόμενο της έκθεσης.

«Οι επιθέσεις σχεδιάστηκαν, συντονίστηκαν και εκτελέστηκαν από τις ΔΤΥ και συμμαχικές τους πολιτοφυλακές», ανέφεραν οι ειδικοί στην ετήσια έκθεση που υπέβαλαν στο ΣΑ.

Το Ρόιτερς είχε καλύψει εκτενώς πέρυσι τη βία με εθνοφυλετικά κίνητρα στην πολιτεία Νταρφούρ. Πήρε εκατοντάδες συνεντεύξεις από επιζήσαντες, που περιέγραψαν φρικιαστικά γεγονότα στην ίδια την πόλη και στη διαδρομή τριάντα χιλιομέτρων ως τα σύνορα με το Τσαντ.

Η έκθεση περιέχει παρόμοιες μαρτυρίες. Μόνο από τη 14η ως τη 17η Ιουνίου, αναφέρει, 12.000 άνθρωποι έφυγαν με τα πόδια από την Τζενέινα για τα σύνορα με το Τσαντ. Οι Μασαλίτ αποτελούσαν την μεγάλη πλειονότητα της πόλης ώσπου οι επιθέσεις προκάλεσαν μαζική έξοδο.

Όταν έφθαναν σε σημεία ελέγχου των ΔΤΥ, οι παραστρατιωτικοί χώριζαν τους άνδρες από τις γυναίκες, τους έψαχναν, τους λήστευαν τους κακοποιούσαν και τους ρώταγαν, ειδικά τους νέους άνδρες, ποια ήταν η φυλή τους. «Αν απαντούσαν πως είναι Μασαλίτ, πολλοί εκτελούνταν με μια σφαίρα στο κεφάλι», ενώ οι γυναίκες υφίσταντο «ξυλοδαρμούς και βιασμούς». Επιπλέον, υπήρξαν περιπτώσεις σφαγών που έγιναν αδιακρίτως — με θύματα «άνδρες, γυναίκες και παιδιά», πάντα κατά το κείμενο των ειδικών.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το ότι οι ΔΤΥ κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος του αχανούς Νταρφούρ χάρη σε διάφορες γραμμές ανεφοδιασμού και υποστήριξης, ιδίως από αραβικές κοινότητες που έχουν συμμαχήσει μαζί τους, από δυναμικά και περίπλοκα χρηματοδοτικά δίκτυα και μέσω διαδρομών που περνούν από το Τσαντ, τη Λιβύη, και το Νότιο Σουδάν.

Οι αντιπροσωπείες αυτών των τελευταίων τριών χωρών στον ΟΗΕ δεν απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε σχόλιο το Ρόιτερς.

Σύμφωνα με το κείμενο, οι ΔΤΥ αξιοποιούν τα έσοδά τους από χρυσωρυχεία και έχουν δημιουργήσει δίκτυο περίπου 50 εταιρειών σε διάφορους τομείς. Μεγάλο μέρος του χρυσού, που προηγουμένως εξαγόταν στα ΗΑΕ, πλέον βγαίνει λαθραία από τη χώρα, με προορισμό κυρίως την Αίγυπτο.

Χάρη στα έσοδά τους από τις επιχειρήσεις που έχουν στα χέρια τους, οι ΔΤΥ μπόρεσαν να μεγεθύνουν και να ανανεώσουν το οπλοστάσιό τους μεταβάλλοντας δραστικά την ισορροπία δυνάμεων. Μπόρεσαν να καταλάβουν εν μέρει την Ουάντ Μαντάνι, μια από τις κυριότερες πόλεις της χώρας, ενώ ελέγχουν τους δρόμους της πρωτεύουσας Χαρτούμ καθώς και σχεδόν όλο το Νταρφούρ.

Τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως και τα δύο αντιμαχόμενα μέρη διέπραξαν εγκλήματα πολέμου, ενώ οι ΔΤΥ και αραβικές πολιτοφυλακές διέπραξαν επίσης εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία.

Όλες οι διεθνείς προσπάθειες μεσολάβησης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν μέσω διαπραγματεύσεων έχουν αποτύχει μέχρι σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

