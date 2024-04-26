Μιλώντας από τη Σορβόνη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για μία Ευρώπη «που μπορεί να πεθάνει», η οποία βρίσκεται «σε κατάσταση περικύκλωσης», καλώντας την ΕΕ να ενισχύσει περαιτέρω τις αμυντικές τις δυνατότητες.

«Τι κάνει ο Μακρόν; Λέει και λέει και λέει. […] Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την έκθεση ιδεών του Μακρόν είναι πως δεν μιλάει ως ο κορυφαίος στοχαστής της Ευρώπης, αλλά πρωτίστως ως πρόεδρος της Γαλλίας, και επομένως δεν μπορεί να περιορίζεται στη διατύπωση απαιτήσεων και στο να υιοθετεί τη στάση ενός ξερόλα, αλλά πρέπει να προτείνει και λύσεις», επικρίνει η SZ.

Η Handelsblatt πάντως φαίνεται να συντάσσεται περισσότερο με τον Γάλλο πρόεδρο: «Στην κοσμοθεωρία του Μακρόν οι Ευρωπαίοι περιβάλλονται ολοένα και περισσότερο από εχθρικές δυνάμεις, τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Στη Γερμανία το εκάστοτε όραμα του Μακρόν δεν λαμβάνεται πάντοτε σοβαρά υπόψιν. Και ακολούθως ο Γάλλος παρουσιάζεται ως ένας γεωπολιτικός φαφλατάς, ο οποίος είναι καλός στα μεγάλα λόγια και όχι στα έργα.

Με την ανάλυσή του όμως ο Μακρόν βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, που δεν θέλει ακόμη πραγματικά να συνειδητοποιήσει πόσο πολύ διακυβεύεται το μέλλον της Ευρώπης και μαζί με αυτό και της ίδιας της Γερμανίας αυτή τη στιγμή.

[…] Ο Μακρόν δεν έχει μελετήσει ενδελεχώς όλα τα σχέδιά του για μία "ισχυρή Ευρώπη”. […] Ωστόσο, ο πρόεδρος έχει αναγνωρίσει ξεκάθαρα τις προκλήσεις του 21ου αιώνα – και είναι και πρόθυμος να δεχθεί τις συνέπειες. Στο Βερολίνο αντιθέτως δεν υπάρχουν αντίστοιχες φιλοδοξίες», καταλήγει η οικονομική επιθεώρηση.

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

