Μακρόν: Καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν σημαίνει "ισοπέδωση των πάντων στη Γάζα" - Τί είπε για το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε εκ νέου το Ισραήλ ότι καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν σημαίνει "ισοπέδωση των πάντων στη Γάζα", επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για εκεχειρία "που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους".

"Καθώς οι εβδομάδες περνούν, δεν μπορούμε να αφήσουμε να εδραιωθεί η ιδέα ότι αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα μπορούσε να σημαίνει ισοπέδωση των πάντων στη Γάζα ή επίθεση αδιακρίτως εναντίον αμάχων και θύματα μεταξύ των άμαχων", δήλωσε ο αρχηγός του κράτους στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 5.

"Για τον λόγο αυτό, ενώ αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην προστασία του καταπολεμώντας την τρομοκρατία, ζητούμε την προστασία αυτών των ανθρώπων και μια εκεχειρία που οδηγεί σε κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους", τόνισε.

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τους Ισραηλινούς "να σταματήσουν αυτή την αντιμετώπιση γιατί δεν είναι κατάλληλη, γιατί όλες οι ζωές αξίζουν και τις προστατεύουμε".

Ο Μακρόν υπεραμύνθηκε της "συνεκτικής" και "δίκαιης αντιμετώπισης" της Γαλλίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι αυτή "δεν ευχαριστεί καμία πλευρά". "Πιστεύω ότι (η απάντηση αυτή) ανταποκρίνεται στη διπλωματική μας ιστορία", όπως και "στις αξίες (και) στα συμφέροντά μας", τόνισε.

Παράλληλα ο Μακρόν υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση το οποίο ενέκριναν η γαλλική Εθνοσυνέλευση και η Γερουσία, λέγοντας ότι είναι η «ασπίδα που μας έλειπε». Υπογράμμισε ότι η Γαλλία είναι μια χώρα που πάντα καλωσόριζε και θα συνεχίζει να καλωσορίζει τους ξένους. Σημείωσε όμως ότι υπάρχει «πρόβλημα μετανάστευσης στη Γαλλία», αν και η χώρα δεν «κατακλύζεται» από μετανάστες. «Υπάρχει μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση από ό,τι πριν από δέκα χρόνια στη χώρα. Και, ναι, ασκεί πίεση στο σύστημά μας», είπε.

«Θα υποβάλω το νομοσχέδιο που ενέκριναν η Γερουσία και η Εθνοσυνέλευση στο Συνταγματικό Συμβούλιο γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες διατάξεις που δεν είναι σύμφωνες με το Σύνταγμά μας», είπε επίσης ο Εμανουέλ Μακρόν, διευκρινίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι το κείμενο που εγκρίθηκε στο σύνολο του δεν υιοθετεί τις ιδέες της Εθνικής Συσπείρωσης της Μαρίν Λεπέν. Δεν υπάρχει «ιδεολογική νίκη» της ακροδεξιάς είπε ο Γάλλος πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του κόμματος της Λεπέν να το υπερψηφίσει «χοντροκομμένο ελιγμό».

Ο Εμάνουελ Μακρόν υπογράμμισε επίσης πως δεν υπάρχει ρήξη στο προεδρικό στρατόπεδο, μετά την καταψήφιση του νομοσχεδίου από ορισμένους βουλευτές της πλειοψηφίας και την ανακοίνωση της παραίτησης του υπουργού Υγείας, Ορελιέν Ρουσό, την επιλογή του οποίου, όπως είπε, σέβεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

