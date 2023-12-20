Βουλγαρία: Το BTA εγκαινιάζει το νέο του πρότζεκτ για τις ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής της Σόφιας και των γειτόνων της

Το BTA εγκαινίασε σήμερα το νέο του πρότζεκτ "Ευρώπη στα Βαλκάνια: Κοινό μέλλον στις ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής της Βουλγαρίας και των γειτόνων της στα Βαλκάνια", δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Κίριλ Βάλτσεφ ανοίγοντας την εναρκτήρια διάσκεψη στη Σόφια. Το πρότζεκτ προωθεί τις ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής στη Βουλγαρία και στα Βαλκάνια.

Οι πολιτικές αυτές στοχεύουν στην επίτευξη στόχων της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη νέων θέσεων εργασίας, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της οικονομικής ανάπτυξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Το πρότζεκτ, το οποίο ξεκίνησε σήμερα, αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου "Ευρώπη στη Βουλγαρία: Κοινό Μέλλον", στο οποίο το BTA παρουσίασε τις ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής στο εσωτερικό της χώρας, δήλωσε ο Βάλτσεφ.

Ο Βάλτσεφ ανέφερε ότι η Ευρωπαία Επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία Ιλιάνα Ιβάνοβα δήλωσε: "Βρισκόμαστε ήδη στο μέλλον".

Η Επίτροπος έκανε τις δηλώσεις αυτές την Τρίτη, όταν επισκέφθηκε το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων για να δει τον νέο στόλο των 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων του, και περιέγραψε το BTA ως παράδειγμα για όλους τους δημόσιους φορείς με τον πλήρως ηλεκτροδοτούμενο στόλο αυτοκινήτων του, τόνισε.

Εξηγώντας ότι απομένουν πολλά ακόμη να γίνουν στα Βαλκάνια στον τομέα των μεταφορών, δήλωσε: "Δεν υπάρχει ακόμη σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ της Βουλγαρίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Μεταξύ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας υπάρχουν μόνο δύο γέφυρες πάνω από τον Δούναβη, οι οποίες μπλοκάρουν υπό το βάρος της αυξημένης κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει μόνιμη ακτοπλοϊκή σύνδεση όλον το χρόνο μεταξύ της Βουλγαρίας και της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα. Στα σύνορα με την Ελλάδα υπάρχουν συχνά πολύωρες αναμονές καθώς η Βουλγαρία δεν έχει ενταχθεί στον χώρο Σένγκεν. Ο αυτοκινητόδρομος μεταξύ της Βουλγαρίας και της Σερβίας ολοκληρώνεται αλλά δεν γίνεται καν λόγος για περισσότερους αυτοκινητόδρομους. Οι πτήσεις μεταξύ των βαλκανικών πρωτευουσών, σε απόσταση λίγων λεπτών με το αεροπλάνο έχουν συνήθως ενδιάμεσο σταθμό στη Βιέννη, τη Φρανκφούρτη ή την Κωνσταντινούπολη, επειδή δεν υπάρχουν απευθείας συνδέσεις", πρόσθεσε ο Βάλτσεφ.

Προορισμός των Βαλκανίων είναι το κοινό τους μέλλον στην Ευρώπη και σίγουρα θα έρθει η ώρα που όχι μόνο οι ανταποκριτές του BTA στη Βουλγαρία, αλλά και εκείνοι στις γειτονικές χώρες θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα μετά από μια προσωρινή "υβριδική" λύση, είπε ο διευθυντής του BTA.

Το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων έχει ήδη μόνιμους ανταποκριτές στα Σκόπια, το Βουκουρέστι και την Άγκυρα, θα έχει έναν στο Βελιγράδι, πιθανόν στις αρχές της νέας χρονιάς, και έναν στην Αθήνα. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο έχει ρεπόρτερ στο Μποσίλεγκραντ (Σερβία) και στην Κωνσταντινούπολη.

Στόχος είναι να υπάρχουν ανταποκριτές του BTA παντού στα Βαλκάνια και εθνικές ενώσεις Τύπου, που θα είναι ένας κόμβος μέσων ενημέρωσης για συναντήσεις και εκδηλώσεις, δήλωσε.

Το BTA έγινε επίσης η έδρα της Ένωσης Βαλκανικών Πρακτορείων Ειδήσεων - Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ABNA - SEE) - του μοναδικού έως τώρα διεθνούς οργανισμού μέσων ενημέρωσης εγγεγραμμένου στη Βουλγαρία. Το BTA διατηρεί επίσης την επικαιροποιημένη ιστοσελίδα της ABNA-SEE, η οποία περιέχει μία είδηση στα αγγλικά από κάθε μέλος - πρακτορείο ειδήσεων βαλκανικής χώρας καθημερινά, δήλωσε ο Βάλτσεφ.

