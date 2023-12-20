Νάντια Καλβίνο: Οι νέοι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι «ρεαλιστικοί» και «ισορροπημένοι»

Οι νέοι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που συμφωνήθηκαν με ομοφωνία από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι «ρεαλιστικοί» και «ισορροπημένοι», δήλωσε η προεδρεύουσα του Συμβουλίου και υπουργός της Ισπανίας Νάντια Καλβίνο.

Σε συνέντευξη Τύπου, λίγο μετά το πέρας των εργασιών του έκτακτου Συμβουλίου Ecofin που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, η Ν. Καλβίνο επισήμανε ότι οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν τη σταδιακή μείωση δημόσιων χρεών και ελλειμμάτων, διατηρώντας παράλληλα την απαραίτητη ευελιξία για τις δημόσιες επενδύσεις σε τομείς προτεραιότητας, όπως είναι η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και οι αμυντικές επενδύσεις. H υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας τόνισε, επίσης, ότι οι νέοι κανόνες για τη μείωση του χρέους λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας ξεχωριστά και ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θέτουν στόχους για τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων τους κάτω του 3% του ΑΕΠ. Η Νάντια Καλβίνο σημείωσε, ακόμα, ότι οι νέοι κανόνες προβλέπουν μια «μεταβατική περίοδο» ως το 2027, κατά την οποία θα λαμβάνεται υπόψη η αύξηση του κόστους του χρέους που συνδέεται με υψηλά επιτόκια. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή η προσωρινή ρήτρα ευελιξίας ζητήθηκε από τη Γαλλία και υποστηρίχθηκε από την Ιταλία, ως αντιστάθμισμα στις παραχωρήσεις για μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία που ζητούσε η Γερμανία και άλλες «φειδωλές» χώρες.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βλάντις Ντομπρόβσκις τόνισε ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και η σημερινή πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο της ΕΕ θα πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συμφωνία θα πρέπει να οριστικοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ να τεθούν σε ισχύ πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024.

«Δεδομένων των σημαντικών οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, πρέπει να έχουμε αυτό το νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης που να διασφαλίζει τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», είπε ο Β. Ντομπρόβσκις. Αυτό θα επιτευχθεί, με βάση τους νέους κανόνες, μέσω της ισχυρότερης ιδιοκτησίας των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών προγραμμάτων από τα κράτη-μέλη, αλλά και μέσα από την επιβολή των δημοσιονομικών στόχων και των κινήτρων για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι η σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Ecofin που κατέληξε σε συμφωνία για τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, ολοκληρώθηκε με επιτυχία εντός δύο ωρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία είχε επιτευχθεί ήδη χθες βράδυ μεταξύ του Γάλλου υπουργού Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ και του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ, στις λεπτομέρειες της μεταρρύθμισης.

Πηγή: skai.gr

