Μπάιντεν: Δεν υπάρχει «καμία αμφιβολία» ότι ο Τραμπ υποστήριξε μια εξέγερση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε σήμερα πως δεν υπάρχει «καμία αμφιβολία» ότι ο προκάτοχός του Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε μια εξέγερση, αλλά ότι εναπόκειται στη δικαιοσύνη να αποφανθεί εάν αυτό θα του στερήσει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2024.

«Είναι αυταπόδεικτο. Τα είδατε όλοι. Εάν εμπίπτει στην 14η Τροπολογία (του Συντάγματος των ΗΠΑ) ή όχι, αυτό θα αφήσουμε να το κρίνει το δικαστήριο», είπε ο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους στη διάρκεια ταξιδιού του στο Ουισκόνσιν. «Σίγουρα, όμως, υποστήριξε μια εξέγερση. Δεν υπάρχει αμφιβολία επ’ αυτού. Καμία απολύτως!», συμπλήρωσε.

Ο αμερικανός πρόεδρος σχολίασε με αυτόν τον τρόπο τη χθεσινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Κολοράντο για αποκλεισμό του Τραμπ από την διεκδίκηση της προεδρίας των ΗΠΑ λόγω του ρόλου του στην επίθεση υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου του 2021.

Η ιστορική ετυμηγορία – την οποία θα αμφισβητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ προσφεύγοντας στο Ανώτατο Δικαστήριο – καθιστά τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα τον πρώτο υποψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ που αποκλείεται από την εκλογική διαδικασία δυνάμει της 14ης Τροπολογίας του Συντάγματος, η οποία δεν επιτρέπει σε όσους ενεπλάκησαν σε «εξέγερση ή ανταρσία» να κατέχουν δημόσιο αξίωμα.

