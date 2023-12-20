Λογαριασμός
ΟΗΕ: Αναβλήθηκε ξανά η ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συμφώνησε να συνεχίσει σήμερα τις διαπραγματεύσεις και να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία, ανακοίνωσε ο πρεσβευτής του Ισημερινού

Η ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα επί μιας απόφασης που στοχεύει στη βελτίωση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα αναβλήθηκε εκ νέου σήμερα, ανακοίνωσε ο πρεσβευτής του Ισημερινού, της χώρας που προεδρεύει του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο.

"Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συμφώνησε να συνεχίσει σήμερα τις διαπραγματεύσεις και να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία. Και η προεδρία θα επαναπρογραμματίσει την ψηφοφορία για αύριο το πρωί", δήλωσε ο Χοσέ Χαβιέρ Ντε Λα Γκάσκα Λόπες Ντομίνγκες στους δημοσιογράφους μετά τις διαβουλεύσεις που έγιναν κεκλεισμένων των θυρών.

