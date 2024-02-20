Τραγωδία στην Τυνησία: Οκτώ νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε τροχαίο

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου με φορτηγό, νωρίτερα σήμερα, στην επαρχία Κεμπιλί της νοτιοδυτικής Τυνησίας.

Νεκροί είναι επτά επιβαίνοντες στο ενοικιαζόμενο όχημα και ένας περαστικός, σύμφωνα με το τυνησιακό πρακτορείο ειδήσεων TAP.

Ένας εκ των τεσσάρων τραυματιών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Mosaique FM.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.