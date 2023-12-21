Πράγα – ελληνική πρεσβεία: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων

Δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας μεταξύ των 15 θυμάτων από το μακελειό στην Πράγα, όπως ανακοίνωσε η ελληνική πρεσβεία στο Facebook.

Η ανακοίνωση της πρεσβείας

«ΕΠΕΙΓΟΝ



ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ



Σε συνέχεια της τραγικής επίθεσης στην Φιλοσοφική Σχολή του Παν/μίου του Καρόλου, που έλαβε χώρα σήμερα 21.12.2023 στις 15:00 και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 15 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 24 (μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία της τσεχικής αστυνομίας) παρακαλούνται όλοι οι Έλληνες που βρίσκονται στην Πράγα όπως αποφεύγουν την μετάβαση τους στην Πλατεία Jan Palach στο κέντρο της πόλης, οπου ευρίσκεσαι το κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Το συμβάν έχει τελειώσει αλλά η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά τόσο το κτίριο όσο και τον περιβάλλοντα χώρο για τυχόν ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ συνεχίζεται και η διαδικασία για την αναγνώριση των θυμάτων.



Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο εξής τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης της Πρεσβείας Πράγας: +420 775 033 669.



Μέχρι στιγμής, από την πληροφόρηση που έχει η Πρεσβεία, δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας μεταξύ των θυμάτων».

