Tουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1115 τραυματίστηκαν από την τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας, για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες, οι οποίοι σύμφωνα με την ανάρτηση του Ισλαμικού Κράτους στο Telegram κατάφεραν να διαφύγουν και να επιστρέψουν στη βάση τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο, 115 τραυματίες νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών. Η κατάσταση 60 ενηλίκων και ενός παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή, εγείροντας φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων «ενδέχεται να αυξηθεί».

Την ίδια ώρα ξένα μέση ενημέρωσης κάνουν λόγο για 145 τραυματίες.

Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής στο κατάμεστο Crocus City Hall - μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας - και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο. Ακολούθησαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο κτίριο.

Ένας μουσικός παραγωγός που βρισκόταν στα καμαρίνια, αφηγήθηκε ότι «λίγο πριν από την έναρξη» της συναυλίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί και κραυγές και είδε πανικόβλητους θεατές που έτρεξαν να βγουν έξω.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα Telegram καταγράφονται στιγμιότυπα από την εισβολή των ενόπλων, πυροβολισμοί στο αμφιθέατρο, θεατές να αναζητούν καταφύγιο πίσω από τα καθίσματα και άλλους να σπεύδουν προς την έξοδο.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες και αφότου τμήμα της οροφής κατέρρευσε.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώνεται για τις εξελίξεις από τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στους τραυματίες.

Παγκόσμια καταδίκη για την επίθεση

Τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί ξένοι ηγέτες καταδίκασαν την αιματηρή επίθεση, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του μακελειού.

O γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδίκασαν απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση. Ειδικότερα, ο Αντόνιο Γκουτέρες «καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την τρομοκρατική επίθεση» κοντά στη Μόσχα και «εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες που πενθούν, καθώς επίσης στον λαό και στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε ο Φαρχάν Χακ, εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

O υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα. Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Χακάν Φιντάν καταδίκασε την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα και μετέφερε τα συλλυπητήρια του προέδρου της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του τουρκικού λαού στον λαό και την κυβέρνηση της Ρωσίας.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε και εκείνη στην τραγική επίθεση που σημειώθηκε στην ρωσική πρωτεύουσα, εκφράζοντας την καταδίκη της και την αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυμάτων. Πιο αναλυτικά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε σε δήλωσή της: «Η φρίκη της σφαγής άμαχων, αθώων πολιτών στην Μόσχα, είναι απαράδεκτη. Η ιταλική κυβέρνηση καταδικάζει με απόλυτο και σαφέστατο τρόπο τη βάρβαρη αυτή τρομοκρατική πράξη. Εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου στα θύματα και στους συγγενείς τους».

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων της αιματηρής επίθεσης στην Μόσχα και ζήτησε να διαλευκανθεί το συντομότερο η κατάσταση. «Οι εικόνες της φρικτής επίθεσης εναντίον αθώων ανθρώπων στο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα είναι τρομακτικές. Οι συνθήκες πρέπει να αποσαφηνιστούν γρήγορα. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρει η ανάρτηση στον λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα «Χ»

Η Γαλλία τις χαρακτήρισε «ειδεχθείς πράξεις» και ζήτησε να χυθεί άπλετο φως στην επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα απόψε σε αίθουσα συναυλιών στα προάστια της Μόσχας, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι. «Οι εικόνες που φτάνουν σε εμάς από τη Μόσχα είναι φρικτές. Οι σκέψεις μας είναι στα θύματα και τους τραυματίες και στον ρωσικό λαό», αναφέρει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον διαθέτει πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος ότι μαχητές της εξαπέλυσαν την πολύνεκρη επίθεση. Υπενθύμισαν εξάλλου ότι οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει πριν από δύο εβδομάδες τη Ρωσία για την τρομοκρατική απειλή.

