Η Ουάσινγκτον επιβεβαιώνει την ευθύνη του ISIS για την τρομοκρατική επίθεση στη Ρωσία

Οι ΗΠΑ διαθέτουν πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος ότι μαχητές της εξαπέλυσαν την πολύνεκρη επίθεση σε αίθουσα συναυλιών του Κρασνογκόρσκ, κοντά στη Μόσχα, σύμφωνα με δύο αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι αμερικανοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιήσει πριν από δύο εβδομάδες τη Μόσχα για την τρομοκρατική απειλή.

«Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε πληροφορίες σχετικά με σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα – πιθανόν εναντίον μεγάλων συναθροίσεων, συμπεριλαμβανομένων συναυλιών – κάτι που ώθησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εκδώσει οδηγία προς τους Αμερικανούς στη Ρωσία», είπε η Άντριεν Γουάτσον, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου. «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κοινοποίησε αυτές τις πληροφορίες στις ρωσικές αρχές», ακολουθώντας τη μακροχρόνια πολιτική για το «καθήκον προειδοποίησης», συμπλήρωσε.

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 145 τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί σε αίθουσα συναυλιών, κοντά τη Μόσχα. Πρόκειται για μια από τις φονικότερες τρομοκρατικές επιθέσεις των τελευταίων δεκαετιών στη Ρωσία.

«Είχαμε προειδοποιήσει τους Ρώσους», διαβεβαίωσε αμερικανός αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, αναφερόμενος στην πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Ρωσία είχε προειδοποιήσει την 8η Μαρτίου ότι «εξτρεμιστές» σχεδίαζαν επικείμενη επίθεση στη Μόσχα, λίγες ώρες αφότου οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας ενημέρωσαν ότι απέτρεψαν επίθεση σε εβραϊκή συναγωγή που προετοίμαζαν τζιχαντιστές του αφγανικού βραχίονα του Ισλαμικού Κράτους.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει πυροδοτήσει τη σοβαρότερη κρίση στις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση ύστερα από την κρίση των πυραύλων της Κούβας, το 1962. Το Κρεμλίνο λέει ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ δεν βρίσκονταν ποτέ σε χειρότερο σημείο και κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι μάχεται κατά της Μόσχας, ενισχύοντας στρατιωτικά και οικονομικά το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

