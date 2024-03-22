Μακελειό στη Μόσχα: Συνελήφθη ύποπτος για την επίθεση στον συναυλικό χώρο

Στη σύλληψη ενός υπόπτου για το μακελειό με τουλάχιστον 40 νεκρούς και 100 τραυματίες, που σημειώθηκε νωρίτερα σε συναυλιακό χώρο στη Μόσχα, προχώρησαν οι ρωσικές αρχές.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στον διεθνή Τύπο καταγράφει την στιγμή που άνδρας με σκούρο φούτερ και κουκούλα οδηγείται σιδεροδέσμιος από δύο Ρώσους πάνοπλους αστυνομικούς σε περιπολικό.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής όταν τουλάχιστον πέντε ένοπλοι άνοιξαν πυρ αδιακρίτως στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall στο Κρασνογκόρσκ κοντά στη Μόσχα.

⚡️SHOOTING IN A CONCERT HALL #CROCUS IN MOSCOW



AT LEAST 10 DEAD pic.twitter.com/01s5v2csHS — Russian Market (@runews) March 22, 2024

Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα κατά τη διάρκεια συναυλίας του ροκ συγκροτήματος "Picnic" ενώ αναφορές από τα ρωσικά μιλούν και για χρήση εκρηκτικών από τους ενόπλους.

Βίντεο στα κοινωνικά μέσα δείχνουν να βγαίνουν φλόγες από το κτίριο ενώ φέρεται να έχει καταρρεύσει και η στέγη. Παράλληλα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο και για δεύτερη έκρηξη στο Circus City Hall.

Δύο ελικόπτερα έχουν σταλεί στο κτίριο του Δημαρχείου Crocus και κάνουν ρίψεις νερού για να σβήσουν τη φωτιά, δήλωσε στο TASS το Κεντρικό Τμήμα του Υπουργείου Έκτακτης Ανάγκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες φορούσαν ρούχα παραλλαγής κατά την επίθεση.

Εκτιμάται ότι με βάση τον αριθμό των εισιτηρίων που είχαν πουληθεί την ώρα της επίθεσης στον συναυλιακό χώρο βρίσκονταν έως 6.200 άνθρωποι. Σημειώνεται πως το Crocus City Hall είναι χωρητικότητας 9.500 ανθρώπων.

Ο εκπρόσωπος των ουκρανικών μυστικών δυνάμεων δήλωσε στην ουκρανική Ukrainska Pravda, ότι τα γεγονότα στη Μόσχα αποτελούν μια “συνειδητή πρόκληση” των ρωσικών ειδικών δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.