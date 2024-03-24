Αυθεντικό θεωρείται το βίντεο-ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος μέσω της πλατφόρμας Telegram από την τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στο Crocus City Hall του Κρασνογκόρσκ κοντά στη Μόσχα και δείχνει τη φρίκη που έζησαν εκατοντάδες άνθρωποι που κατάφεραν να γλιτώσουν από την μανία των ενόπλων να σκοτώσουν.

Στο βίντεο, διάρκειας 1 λεπτού και 31 δευτερολέπτων, καταγράφονται σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που οι ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως μέσα στο Crocus City Hall του Κρασνογκόρσκ, σκορπώντας τον θάνατο.

Στο βίντεο φαίνεται ένα από τα οπλοπολυβόλα μάρκας Καλάσνικοφ, με λαβή στο πάνω μέρος του, που έχει χαρακτηριστικό φωσοφοριζέ χρώμα και υπάρχει στα ντοκουμέντα.

🚨🇷🇺#BREAKING: ISIS have posted footage from the terrorist attacks in Moscow.



The full video is very graphic, shows people being shot and a man getting his throat slit, I've removed those parts.



These terrorist bastards deserve the most painful torture possible... pic.twitter.com/zzId9XHB2r — Censored Men (@CensoredMen) March 23, 2024

Υπενθυμίζεται ότι ο ISIS ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης, ενώ ανήρτησε και φωτογραφία με τους δράστες του μακελειού ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν στο διάγγελμά του χθες, Σάββατο επιμένει να μιλά για σύνδεση των ενόπλων με την ουκρανική πλευρά.

Τουλάχιστον 135 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, σε μια από τις φονικότερες τρομοκρατικές επιθέσεις των τελευταίων ετών στη Ρωσία.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την επίθεση

Τέσσερις άνδρες, οπλισμένοι με αυτόματα πυροβόλα όπλα Kalashnikov, έφθασαν στο Crocus City Hall περίπου στις 19.40 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας σε ένα μίνιβαν. Μόσχα: Οι τέσσερις συλληφθέντες δεν είναι Ρώσοι υπήκοοι

Οι άνδρες περπάτησαν ήρεμα προς τους ανιχνευτές μετάλλων στο Crocus City Hall, πυροβολώντας εξ επαφής με τα αυτόματα όπλα τους τρομοκρατημένους πολίτες που έπεσαν ουρλιάζοντας στο έδαφος υπό βροχή σφαιρών. Ρωσία: 29 άνθρωποι έχουν ταυτοποιηθεί από τους 133 που σκοτώθηκαν στην επίθεση στη Μόσχα

Τα ρωσικά ΜΜΕ άρχισαν να μεταδίδουν πληροφορίες γύρω στις 20.15 τοπική ώρα για την επίθεση στην αίθουσα συναυλιών στο Κρανσνογκόρσκ, στα βορειοδυτικά περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας.

Οι υπηρεσίες διάσωσης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ανέφεραν πως οι δράστες «άνοιξαν πυρ εναντίον των μελών της ασφάλειας στην είσοδο της αίθουσας συναυλιών», προτού «αρχίσουν να πυροβολούν εναντίον του πλήθους».

Σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ria Novosti, άτομα με στολές παραλλαγής εισέβαλαν στην αίθουσα προτού ανοίξουν πυρ και εκτοξεύσουν «μία χειροβομβίδα ή μία εμπρηστική βόμβα, που προκάλεσε μια πυρκαγιά».

«Ο κόσμος που βρισκόταν στην αίθουσα έπεσε στο πάτωμα για να προστατευτεί από τα πυρά, για περίπου 15-20 λεπτά, αφότου άρχισαν να βγαίνουν τρέχοντας πανικόβλητοι», ανέφερε η ίδια πηγή.

Οι Ρώσοι ερευνητές περιέγραψαν πώς οι άνδρες άρχισαν να βάζουν φωτιά στο κτίριο. Ορισμένοι αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως έριξαν ενός είδους εύφλεκτο υγρό στα καθίσματα και τις κουρτίνες προτού βάλουν φωτιά.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που έφθασε στο σημείο λίγες ώρες μετά την επίθεση είδε τον μαύρο καπνό και τις φλόγες να υψώνονται πάνω από τη στέγη της αίθουσας συναυλιών, η οποία μπορεί να υποδεχθεί έως και 6000 ανθρώπους. Σύμφωνα με ΜΜΕ, ένα τμήμα της στέγης κατέρρευσε. Η πυρκαγιά στη συνέχεια τέθηκε υπό έλεγχο.

Ο Απολογισμός

Η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε πως ο απολογισμός των νεκρών ανήλθε σε 133 όμως η Μαργκαρίτα Σιμόνιαν, μια δημοσιογράφος της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης και επικεφαλής του Russia Today έκανε λόγο για 143 νεκρούς.

Σύμφωνα με ορισμένες πηγές 145 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Η περιφέρεια της Μόσχας έκανε γνωστό πως 121 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Νωρίτερα, είχε αναφέρει πως 60 από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απομακρύνουν περίπου 100 άτομα που βρίσκονται στο υπόγειο της αίθουσας συναυλιών. Επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι αρχές επέτρεψαν επίσης να «σωθούν άνθρωποι που είχαν καταφύγει στη στέγη του κτιρίου με τη βοήθεια εξοπλισμών ανέλκυσης».

Ανάληψη Ευθύνης

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, σύμφωνα με ανάρτηση του προπαγανδιστικού μέσου της Amaq στο Telegram, τέσσερις ώρες περίπου μετά την έναρξη των πυροβολισμών.

«Η επίθεση διαπράχθηκε στο πλαίσιο του πολέμου που μαίνεται μεταξύ του Ισλαμικού Κράτους και των χωρών που πολεμούν το Ισλάμ», πρόσθεσε το Amaq σε μια ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών που επιβεβαίωναν τον ισχυρισμό του Ισλαμικού Κράτους για την ανάληψη ευθύνης για την πολύνεκρη επίθεση, όπως είπαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι χθες.

Οι αξιωματούχοι είπαν ότι οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες για το ενδεχόμενο μιας επίθεσης, μια κίνηση που λένε πως οδήγησε την αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα να εκδώσει προειδοποίηση στους Αμερικανούς.

Πριν από δύο εβδομάδες η αμερικανική πρεσβεία στη Ρωσία προειδοποίησε πως «εξτρεμιστές» είχαν επικείμενα σχέδια για μια επίθεση στη Μόσχα.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε κατά τη διάρκεια ενός τηλεοπτικού διαγγέλματός του προς τον ρωσικό λαό ότι οι τέσσερις άνδρες που διέπραξαν την επίθεση κοντά στη Μόσχα κατευθύνονταν προς την Ουκρανία, όταν συνελήφθησαν και ήλπιζαν πως θα διέσχιζαν τα σύνορα.

«Προσπάθησαν να κρυφτούν και μετακινήθηκαν προς την Ουκρανία, όπου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, είχε προετοιμαστεί ένα «παράθυρο» για εκείνους από την ουκρανική πλευρά για να διασχίσουν τα σύνορα», τόνισε ο Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος των ουκρανικών στρατιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας Αντρίι Γιούσοφ είπε στο Ρόιτερς: «Η Ουκρανία φυσικά δεν εμπλέκεται σε αυτήν την τρομοκρατική επίθεση».

Οι δράστες

Η Υπηρεσία Ομοσπονδιακής Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε πως συνέλαβε 11 ανθρώπους μεταξύ αυτών τέσσερις άνδρες που διέπραξαν την επίθεση. Ρωσικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως οι άνδρες διέφυγαν από το σημείο της επίθεσης με ένα λευκό όχημα και ότι συνελήφθησαν στην περιοχή Μπριάνσκ, σε απόσταση 340 χιλιομέτρων από τη Μόσχα.

Ορισμένοι από τους συλληφθέντες εμφανίζονται να ανακρίνονται στην άκρη του δρόμου σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα ρωσικά ΜΜΕ και δίκτυα στο Telegram με στενή σχέση με το Κρεμλίνο.

«Πυροβόλησα ανθρώπους», λέει ένας από τους υπόπτους μιλώντας ρωσικά με έντονη προφορά, με τα χέρια δεμένα και τα μαλλιά του να τραβάει ένας ανακριτής, έχοντας μια μαύρη μπότα κάτω από το πηγούνι του. Είπε πως γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1998 και ότι το όνομά του είναι Σαμσούντιν Φαρίντουν.

Όταν τον ρωτάνε γιατί, εκείνος απαντάει: «Για τα χρήματα». Υποστηρίζει ότι του υποσχέθηκαν μισό εκατομμύριο ρούβλια (λίγο πάνω από 5000 δολάρια) στο Telegram, όπου άκουγε έναν ιεροκήρυκα.

Ο άνδρας ερωτάται εάν ήταν στην Τουρκία την 4η Μαρτίου και εκείνος απαντά καταφατικά. Τους είπαν που βρίσκονταν καταστήματα με όπλα και αγόρασε όπλα από εκεί, υποστήριξε.

Ένας από τους υπόπτους εμφανίζεται να μιλάει με τη βοήθεια διερμηνέα από το Τατζικιστάν. Ένας άλλος εμφανίζεται να μεταφέρεται από ένα δάσος, με το προσωπό του καλυμμένο με αίμα, όπως φαίνεται από ένα τραύμα στο αυτί.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, απάντησε πως ονομάζεται Ρατζάμπ Αλιζάντεχ. Δυσκολεύτηκε να δώσει την ημερομηνία γέννησής του στα ρώσικα.

Πηγή: skai.gr

