Ο ISIS δημοσιοποίησε βίντεο-ντοκουμέντο από την τρομοκρατική επίθεση στη Ρωσία

Βίντεο-ντοκουμέντο από την τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Στο βίντεο, διάρκειας 1 λεπτού και 31 δευτερολέπτων, καταγράφονται σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που οι ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως μέσα στο Crocus City Hall του Κρασνογκόρσκ, σκορπώντας τον θάνατο.

Τουλάχιστον 135 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, σε μια από τις φονικότερες τρομοκρατικές επιθέσεις των τελευταίων ετών στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.