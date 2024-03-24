Ελβετία: Ο Μάρσελ Ντέτλινγκ στο τιμόνι της ακροδεξιάς

Το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP στα γερμανικά) – γνωστό επίσης και ως Δημοκρατική Ένωση Κέντρου (UDC στα γαλλικά και στα ιταλικά) – το οποίο έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχη πολιτική δύναμη της χώρας, εξέλεξε χθες Σάββατο νέο αρχηγό του τον Μάρσελ Ντέτλινγκ, υπέρμαχο μιας σκληρής γραμμής σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση και το δικαίωμα ασύλου.

Η εκλογή ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, αφού ο Ντέτλινγκ ήταν ο μοναδικός υποψήφιος. Εξελέγη ομόφωνα αρχηγός του κόμματος σε συνέλευση αντιπροσώπων στο Λάνγκενταλ της βόρειας Ελβετίας.

Ο 43χρονος βουλευτής που εκπροσωπούσε το καντόνι Σβιτς (κεντρικά) ηγήθηκε της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος που θριάμβευσε τον περασμένο Οκτώβριο.

«Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την ελευθερία και την ανεξαρτησία μας. Δεν θα επιτρέψουμε παρενοχλήσεις από ξένους ηγέτες», δεσμεύτηκε μετά την εκλογή του. «Στην Ελβετία κυβερνά ο λαός και όχι οι γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες», τόνισε στην ομιλία του.

Το SVP (ή UDC) εξελίχθηκε στο πέρασμα των χρόνων. Από ένα αγροτικό κόμμα στο γερμανόφωνο τμήμα της Ελβετίας έγινε μεγάλη πολιτική δύναμη, εστιάζοντας σε τρία «όχι»: όχι στη μαζική μετανάστευση, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στην εγκατάλειψη της παραδοσιακής ουδετερότητας.

Ο μέχρι πρότινος ηγέτης της ελβετικής ακροδεξιάς, ο Μάρκο Κιέζα, ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο πως δεν σκόπευσε να διεκδικήσει την επανεκλογή του. Οδήγησε το κόμμα στο τρίτο καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα στην ιστορία του, με 28% και εννέα επιπλέον έδρες στην Κάτω Βουλή.

Στην επταμελή κυβέρνηση της Ελβετίας εκπροσωπούνται τα τέσσερα μεγαλύτερα κόμματα (σ.σ. 2-2-2-1 κατά σειρά). Η κυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις με συναίνεση και συλλογική ευθύνη.

Το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα εκπροσωπείται στην παρούσα κυβέρνηση από τον υπουργό Οικονομίας Γκι Παρμελέν και τον υπουργό Περιβάλλοντος Άλμπερτ Ρέστι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

