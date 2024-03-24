Υεμένη: Κινεζικό τάνκερ επλήγη από πύραυλο των Χούθι

Κινεζικό τάνκερ επλήγη χθες Σάββατο από πύραυλο που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, παρά τις διαβεβαιώσεις τους ότι δεν θα έβαζαν στο στόχαστρο κινεζικά πλοία, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Ειδικότερα, το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο Huang Pu υπό σημαία Παναμά – κινεζικής ιδιοκτησίας, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της CENTCOM – επλήγη από πύραυλο των Χούθι. Ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία όμως σβήστηκε εντός 30 λεπτών και οι ζημιές που υπέστη το τάνκερ ήταν περιορισμένης έκτασης, σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Δεν αναφέρθηκαν θύματα και το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του», υπογραμμίζεται.

Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρεται επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) των Χούθι, εκ των οποίων πέντε κατέπεσαν στην Ερυθρά Θάλασσα και ένα επέστρεψε προς την Υεμένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.