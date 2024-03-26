Μακελειό στη Μόσχα: Ανακρίνονται οι οικογένειες των τρομοκρατών στο Τατζικιστάν 

Ρώσοι ερευνητές βρίσκονται σήμερα στο Τατζικιστάν για να ανακρίνουν τις οικογένειες των τεσσάρων υπόπτων που έχουν συλληθφεί και κρατούνται για την φονική επίθεση στον συναυλιακό χώρο Crocus CityHall, κοντά στη Μόσχα, όπως είπαν στο Reuters τρεις πηγές ασφαλείας του Τατζικιστάν.

Τρεις ακόμη, επίσης από το Τατζικιστάν, έχουν τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτοι για συνέργεια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αξιωματούχοι ασφαλείας του Τατζικιστάν έφεραν τις οικογένειες των 4 βασικών υπόπτων στην πρωτεύουσα Ντουσαμπέ για να τις ανακρίνουν, από τις πόλεις Βακχντάτ και Γκισάρ και από την περιφέρεια Ρουντάκι.

Ο Τατζίκος πρόεδρος Εμομαλί Ραχμόν επιβλέπει προσωπικώς την έρευνα που διεξάγεται στη χώρα του, σύμφωνα με τις πηγές.

Χθες Δευτέρα, στην πρώτη του δημόσια δήλωση μετά την επίθεση, ο Ραχμόν χαρακτήρισε την επίθεση "επαίσχυντο και φρικτό συμβάν" και κάλεσε τους Τατζίκους να προστατεύουν τα παιδιά τους από κακές επιρροές.

Το Ισλαμικό Κράτος έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση και έχει δώσει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που όπως υποστηρίζει απεικονίζει την επίθεση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.