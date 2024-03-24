Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS) είναι η μόνη που φέρει την ευθύνη για τη φονική επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα και δεν υπήρξε καμία ουκρανική εμπλοκή, δήλωσε αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ η εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ Άντριεν Γουότσον.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα τη Ρωσία για πληροφορίες σχετικά με σχεδιαζόμενη επίθεση στη Μόσχα και είχε επίσης εκδώσει προειδοποίηση στους Αμερικανούς στη Ρωσία στις 7 Μαρτίου, σημειώνει η Γουότσον σε ανακοίνωσή της.

«Ο ISIS φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την επίθεση αυτή. Δεν υπήρξε καμία ουκρανική εμπλοκή», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

