Ο κύριος συνασπισμός της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι δεν μπόρεσε να εγγράψει υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουλίου, στις οποίες ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους, Νικολάς Μαδούρο, θα διεκδικήσει μια τρίτη θητεία.

Η προθεσμία για την εγγραφή υποψηφίων ενώπιον του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου, το οποίο κατηγορείται από πολυάριθμους αναλυτές ότι θέλησε να εμποδίσει τους υποψηφίους της αντιπολίτευσης υπό την Μαρία Κορίνα Ματσάδο, εξέπνευσε χθες, Δευτέρα, τα μεσάνυχτα.

«Πληροφορούμε την εθνική κοινή γνώμη και τον κόσμο ότι εργασθήκαμε όλη την ημέρα (...) για να προσπαθήσουμε να ασκήσουμε το συνταγματικό δικαίωμά μας να ορίσουμε τον υποψήφιό μας. Αυτό δεν κατέστη δυνατό. Δεν μας επέτρεψαν να έχουμε πρόσβαση στο σύστημα» εγγραφής υποψηφίων στον ιστότοπο του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου, δήλωσε ο Όμαρ Μπαρμπόσα, ένα στέλεχος της αντιπολίτευσης, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τον κύριο αντιπολιτευόμενο συνασπισμό Δημοκρατική Ενωτική Πλατφόρμα.

Ο Νικολάς Μαδούρο, από την πλευρά του, συνοδευόμενος από μια κόκκινη θάλασσα χιλιάδων οπαδών του, κατέθεσε την υποψηφιότητα του κόμματός του, του Ενωμένου Σοσιαλιστικού Κόμματος Βενεζουέλας (PSUV). με ομιλία και τραγούδια.

«Σας ορκίζομαι, στη μητέρα μου, στον πατέρα μου, στην Αγία Τριάδα, ότι στις 28 Ιουλίου (τότε θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές, σε έναν γύρο), την ημέρα των 70ων γενεθλίων του Κομαντάντε Τσάβες, θα τους νικήσουμε και πάλι», είπε ο Μαδούρο,ντυμένος στα χρώματα της σημαίας της Βενεζουέλας. «Ο λαός έχει σχέδιο, ο λαός έχει τη δύναμη, ο λαός έχει έναν υποψήφιο, τον Νικολάς Μαδούρο Μόρος, (πνευματικό) τέκνο του Τσάβες», πρόσθεσε.

Ο 61χρονος Νικολάς Μαδούρο είναι ο κληρονόμος του «τσαβισμού» για ένα «σοσιαλισμό του 21ου αιώνα», βασισμένου στις εθνικοποιήσεις, σε μια ισχυρή παρουσία του κράτους και στο στρατιωτικό μηχανισμό.

Περισσότερες από 60 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είχαν αναγνωρίσει το 2018 την επανεκλογή του στις εκλογές που είχε μποϊκοτάρει η αντιπολίτευση. Η μη αναγνώρισή του είχε οδηγήσει σε οικονομικές κυρώσεις με στόχο κυρίως τον πετρελαϊκό τομέα της χώρας, η οποία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα μαύρου χρυσού του πλανήτη.

Οι...αμελητέοι υποψήφιοι

Χθες, Δευτέρα, το βράδυ, πριν κλείσουν οι υποψηφιότητες, κατάφερε να υποβάλει την υποψηφιότητά του ο Ενρίκε Μάρκες, διάσημος αντιπολιτευόμενος ο οποίος δεν είχε λάβει ωστόσο την υποστήριξη της Δημοκρατικής Ενωτικής Πλατφόρμας.

«Η υποψηφιότητά μου δεν έχει προς το παρόν καμιά σχέση με την υποστήριξη οποιουδήποτε κόμματος. Είμαι ένας ανεξάρτητος πολιτικός. Οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι για αλλαγή», δήλωσε ο Μάρκες, ο οποίος πρόσθεσε πως θέλει να αποφευχθεί ένα μποϊκοτάζ των εκλογών, όπως αυτό που είχε γίνει το 2018. «Το εργαλείο για την αλλαγή είναι η ψήφος (...). Ελπίζω ότι, αν κάποιος καλέσει σε αποχή, ο λαός θα τον αγνοήσει».

Το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο ανακοίνωσε εξάλλου νωρίς σήμερα το πρωί και την υποψηφιότητα για τις εκλογές της 28ης Ιουλίου ενός άλλου στελέχους της αντιπολίτευσης, του Μανουέλ Ροσάλες, νυν κυβερνήτη της βορειοδυτικής πετρελαιοπαραγωγού πολιτείας Σούλια.

«Ο Ροσάλες εγγράφηκε ως υποψήφιος για τις εκλογές από το Un Nuevo Tiempo (UNT). Τον ενέγραψαν χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα» στον ιστότοπο του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε στη διάρκεια της περασμένης νύκτας ο πρόεδρος του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου Έλβις Αμορόσο, αφού η Δημοκρατική Ενωτική Πλατφόρμα, στην οποία ανήκει το UNT, είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα πως δεν ήταν σε θέση να εγγράψει την υποψήφιά της επειδή δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση στο σύστημα.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

