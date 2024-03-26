Στην Τεχεράνη σήμερα ο επικεφαλής της Χαμάς

Ο επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια θα επισκεφθεί σήμερα την Τεχεράνη όπου θα συναντηθεί με Ιρανούς αξιωματούχους, μία ημέρα αφού το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο ζητεί άμεση εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV.

Το Ιράν στηρίζει την παλαιστινιακή οργάνωση στον πόλεμο με το Ισραήλ.

Αυτή θα είναι η δεύτερη επίσκεψη του Χανίγια στο Ιράν μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Νασέρ Καναανί, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, χαρακτήρισε το χθεσινό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας «θετικό βήμα».

«Ένα πιο σημαντικό βήμα είναι η ανάληψη αποτελεσματικής δράσης για την εφαρμογή» του ψηφίσματος, πρόσθεσε ο Καναανί.

Η Χαμάς χαιρέτισε επίσης την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά πρόσθεσε ότι η κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να είναι μόνιμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

