Οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν σήμερα σε σημεία κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στην Ουκρανία, καταλαμβάνοντας ένα χωριό στην περιοχή του Ντονέτσκ, κερδίζοντας καλύτερες θέσεις στην περιοχή του Χάρκιβ και αποκρούοντας σειρά ουκρανικών επιθέσεων, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 18% της Ουκρανίας- στο ανατολικό και νότιο τμήμα- και έχει κερδίσει εδάφη από τότε που απέτυχε η αντεπίθεση του Κιέβου το 2023 να κάνει οποιαδήποτε σοβαρή πρόοδο ενάντια στα ρωσικά στρατεύματα.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δώσει εντολή τον Φεβρουάριο στον ρωσικό στρατό να προχωρήσει περαιτέρω εντός της Ουκρανίας μετά την πτώση της πόλης Αβντίιβκα όπου όπως είπε τα ουκρανικά στρατεύματα αναγκάσθηκαν να την εγκαταλείψουν εν μέσω χάους . Η Ουκρανία είχε δηλώσει τότε ότι ο στρατός της αποχώρησε από την Αβντίιβκα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε το χωριό Σεμένιφκα νοτιοδυτικά της Αβντίιβκα. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι συνέτριψε τις ουκρανικές δυνάμεις και ξένους μισθοφόρους σε ορισμένα χωριά στην περιοχή.

Η Ρωσία ανέφερε επίσης ότι συνέτριψε τα ουκρανικά στρατεύματα στις περιοχές Σινκίφκα στην περιοχή του Χαρκόβου και άλλα σημεία κατά μήκος της γραμμής του μετώπου. Ανέφερε επίσης ότι έπληξε εργαστήρια κατασκευής drones.

Το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα απέκρουσαν τις επιθέσεις του εχθρού κοντά στην Σεμίνιφκα και ανέφερε ότι οι στρατιώτες του απέκρουσαν σειρά άλλων ρωσικών επιθέσεων

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τους απολογισμούς των μαχών από την κάθε πλευρά. Και οι δύο πλευρές έχουν επιβάλει περιορισμούς στους δημοσιογράφους που καλύπτουν τη σύγκρουση.

Την Κυριακή το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την Νοβομπαχμουτίφκα , ένα άλλο χωριό κοντά Οτσερέτινε, το οποίο έγινε σημείο εστίαση των συγκρούσεων τις τελευταίες μέρες.

«Οι ρωσικές δυνάμεις θα συνεχίσουν επιτυχώς να αποκομίζουν τακτικής σημασίας κέρδη προς την κατεύθυνση της Αβντίιβκα στις ερχόμενες εβδομάδες», ανέφερε το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (Institute for the Study of War), ένας ερευνητικός οργανισμός που δηλώνει ότι δεσμεύεται να βοηθήσει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων των ΗΠΑ.

«Η επόμενη γραμμή αμυνόμενων οικισμών στην περιοχή βρίσκεται σε κάποια απόσταση από την ουκρανική αμυντική γραμμή στην οποία επιτίθενται οι ρωσικές δυνάμεις από τότε που κατέλαβαν την Αβντίιβκα στα μέσα Φεβρουαρίου 2024», ανέφερε το Ινστιτούτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

