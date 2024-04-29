Οι ακροδεξιοί σύμμαχοι του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αυξάνουν την πίεση προς τον ισραηλινό ηγέτη για να απορρίψει σχέδιο κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα θέτοντας σε αμφισβήτηση τη σταθερότητα της κυβέρνησής του αν δεν προχωρήσει στην επίθεση κατά της Ράφα.

Οι εκπρόσωποι της Χαμάς αναμένονταν σήμερα στο Κάιρο την ώρα που οι μεσολαβητές εντείνουν τις προσπάθειες για την κατάληξη σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός πριν από την υλοποίηση του σχεδίου της ισραηλινής επίθεσης κατά της Ράφα, όπου έχουν βρει καταφύγιο περί το ένα εκατομμύριο εσωτερικοί πρόσφυγες Παλαιστίνιοι.

Ωστόσο, αν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, τα σχέδια της επίθεσης πρέπει να μπουν στο συρτάρι για να ακολουθήσει μία περίοδος ηρεμίας, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της εξέλιξης των συνομιλιών, κατά τη διάρκεια της οποίας δεκάδες ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων.

Χθες, ο ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ κάλεσε τον Νετανιάχου να μην υποχωρήσει και να προχωρήσει στην χερσαία επίθεση κατά της Χαμάς στην Ράφα, παρά τις διεθνείς πιέσεις που δέχεται ο ισραηλινός πρωθυπουργός να ματαιώσει τα σχέδια λόγω των υψηλών κινδύνων για απώλειες μεταξύ των αμάχων και του φάσματος της ανθρωπιστικής καταστροφής.

Ομως, μία κατάπαυση του πυρός θα αποτελεί ταπεινωτική ήττα, δήλωσε ο Σμότριχ σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα απευθυνόμενος στον Νετανιάχου. Αν δεν κατορθώσει να εξαφανίσει την Χαμάς «μία κυβέρνηση υπό την ηγεσία σας δεν θα έχει δικαίωμα ύπαρξης», είπε.

Τον Σμότριχ διαδέχθηκε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας του Ισραήλ, ο έτερος ακροδεξιός κυβερνητικός του εταίρος, ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος επανέλαβε ανάρτηση της 30ής Ιανουαρίου στο Χ, που είχε κάνει κατά την διάρκεια προηγούμενου γύρου διαπραγματεύσεων: «Υπενθύμιση: μία ανεύθυνη συμφωνία = διάλυση της κυβέρνησης».

Αν και το πρωθυπουργικό γραφείο δεν αντέδρασε στις δηλώσεις αυτές, ο Μπένι Γκαντς, ο κεντρώος πρώην υπουργός Αμυνας που συμμετέχει στο πολεμικό συμβούλιο του Νετανιάχου από τον Οκτώβριο, δήλωσε ότι η απελευθέρωση των ομήρων προέχει της επίθεσης στην Ράφα.

Η απόρριψη μίας υπεύθυνης συμφωνίας που θα διασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων θα στερήσει την κυβέρνηση από κάθε νομιμοποίηση, έγραψε στην ανακοίνωσή του ο Μπένι Γκαντς, δεδομένης της αποτυχίας των ισραηλινών μηχανισμών ασφαλείας την 7η Οκτωβρίου και της ασφυκτικής πίεσης της κοινής γνώμης στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων.

Αν και η δημοτικότητά του έχει εκτοξευθεί στις δημοσκοπήσεις, ο Μπένι Γκαντς δεν έχει την δυνατότητα να ανατρέψει την κυβέρνηση Νετανιάχου, αφού ο ισραηλινός πρωθυπουργός, με την βοήθεια των Σμότριχ και Μπεν-Γκβιρ ελέγχει τις 64 από τις 120 έδρες της Κνεσέτ.

Ομως οι δύο ακροδεξιοί κυβερνητικοί εταίροι του Νετανιάχου έχουν την δυνατότητα να ανατρέψουν την κυβέρνηση.

Και στην περίπτωση αυτή, ο Νετανιάχου θα είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει την υποστήριξη κεντρώων κομμάτων ή να προκηρύξει εκλογές.

Μία εκλογική αναμέτρηση, ωστόσο, αποτελεί μεγάλη απειλή για τον Νετανιάχου.

Διαδοχικές δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν την καταβαράθρωση της δημοτικότητάς του μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός θα βρισκόταν αντιμέτωπος με συντριπτική ήττα σε ενδεχόμενες εκλογές.

Παράλληλα, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ είναι υπόδικος για διαφθορά, ενώ αντιμετωπίζει κύμα διαμαρτυρίας για τον τρόπο διαχείρισης του πολέμου.

Ο πόλεμος έχει καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας και έχει ξεριζώσει τους περισσότερους από τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της. Αλλά δεν έχει εξαρθρώσει την Χαμάς, όπως είχε υποσχεθεί μετά την 7η Οκτωβρίου ο Νετανιάχου, ενώ περισσότεροι από 130 όμηροι παραμένουν στα χέρια της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Οι διαδηλώσεις με το σύνθημα «φέρτε τους πίσω» αυξάνονται.

Οι οικογένειες των ομήρων κατηγορούν τον Νετανιάχου ότι θέτει την δική του πολιτική επιβίωση πάνω από την τύχη των αγαπημένων τους.

Η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, η μητέρα του 24χρονου Ματάν Ζανγκάουκερ ο οποίος απήχθη στις 7 Οκτωβρίου από κιμπούτς, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει συγχώρεση, αν η κυβέρνηση χάσει την σημερινή ευκαιρία για συμφωνία εκεχειρίας.

Και απευθυνόμενη στον Νετανιάχου κατά την διάρκεια συγκέντρωσης το Σάββατο στο Τελ Αβίβ είπε: «Εχεις αφήσει 133 ομήρους να σαπίζουν στα τούνελ της Χαμάς μόνο και μόνο για να κρατήσεις την καρέκλα σου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

