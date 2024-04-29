Η τρέχουσα πρόταση που υποβάλλεται στη Χαμάς για τον πόλεμο της Γάζας περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός για 40ημέρες και την απελευθέρωση χιλιάδων Παλαιστινίων αιχμαλώτων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, δήλωσε τη Δευτέρα ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον.

«Η τρέχουσα πρόταση ενώπιον της Χαμάς περιλαμβάνει την απελευθέρωση δυνητικά χιλιάδων Παλαιστινίων κρατουμένων», υποστήριξε.

«Ελπίζω η Χαμάς να αποδεχθεί την πρόταση που έχει μπροστά της», προσθέτει, λέγοντας ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι αιχμάλωτοι.

Ο Κάμερον υποστήριξε επίσης ότι η ηγεσία της Χαμάς και οι υπεύθυνοι για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου πρέπει να εγκαταλείψουν τη Γάζα για «να έχουν έναν πολιτικό ορίζοντα για μια λύση δύο κρατών».

Την ίδια ώρα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το Ισραήλ μείωσε σε 33 τον αριθμό των ομήρων που αναμένεται να απελευθερώσει η Χαμάς με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων που κρατούνται από το Ισραήλ.

Μπλίνκεν: «Εξαιρετικά γενναιόδωρη» η πρόταση για εκεχειρία προς τη Χαμάς

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν εξέφρασε την ελπίδα ότι η Χαμάς θα αποδεχθεί μια «εξαιρετικά γενναιόδωρη» πρόταση προκειμένου να σταματήσει η ισραηλινή επίθεση στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων.

«Η Χαμάς έχει ενώπιόν της μια εξαιρετικά, εξαιρετικά γενναιόδωρη πρόταση εκ μέρους του Ισραήλ», δήλωσε ο Μπλίνκεν στο Ριάντ, στη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Πρέπει να πάρουν μια απόφαση και πρέπει να το κάνουν γρήγορα (...)» και «ελπίζω πως θα λάβουν τη σωστή απόφαση» είπε, αναφερόμενους στους ηγέτες της Χαμάς.



