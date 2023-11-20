Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για τη Μέση Ανατολή.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, ενημέρωσε τους υπουργούς για τις επαφές του στο Ισραήλ, την Παλαιστίνη, το Μπαχρέιν, το Κατάρ και την Ιορδανία.

Όπως σημείωσε ο κ. Μπορέλ μετά την τηλεδιάσκεψη, υπάρχουν δύο βασικά σημεία από την επίσκεψή του στην περιοχή: «αίσθηση απόλυτα επείγουσας ανάγκης, ιδιαίτερα λόγω της δραματικής ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα και κοινή επιθυμία να εργαστούμε για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή».

Επίσης, επεσήμανε ότι θεμελιώδες πολιτικό συμπέρασμα μετά την αποστολή του στην περιοχή, το οποίο το μοιράστηκε με τους Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ, αποτελεί ότι «η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια του Ισραήλ είναι η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους».

«Θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να υποβάλει έγγραφο επιλογών σχετικά με το μέλλον της Γάζας, το οποίο θα ήθελα να συζητήσω με τους Υπουργούς. Το επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τον Δεκέμβριο θα μας επιτρέψει να κάνουμε ξανά απολογισμό και να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στη σταθεροποίηση της Γάζας και στην αναζωογόνηση της λύσης των δύο κρατών».

Επιπροσθέτως, ο Ζοζέπ Μπορέλ τόνισε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση του άμαχου πληθυσμού είναι δραματική καθώς και ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητεί άμεσες ανθρωπιστικές παύσεις είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, αλλά πρέπει να διασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή του.

Υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι «υπάρχει επίσης επείγουσα ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων».

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος εξέφρασε την ανησυχία του «για τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης στη Δυτική Όχθη και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης εκεί - παρά τις προσπάθειες της Παλαιστινιακής Αρχής να αποκλιμακώσει την κατάσταση». Σημείωσε ότι, υπό το πρίσμα της αυξημένης βίας εξτρεμιστών και εποίκων κατά των Παλαιστινίων, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να κλιμακωθεί η κατάσταση.

Από την πλευρά των γειτονικών χωρών, ανέφερε, είναι έντονη η επιθυμία να αποφευχθεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης, προσθέτοντας ότι οι αναφορές για πειρατεία πλοίου από τους Χούθι είναι ακόμη ένα ανησυχητικό μήνυμα για τον κίνδυνο της περιφερειακής κλιμάκωσης. Τέλος, συμπλήρωσε ότι η διπλωματία παραμένει ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη κλιμάκωση και παρά τις τεράστιες προκλήσεις, «πρέπει να προωθήσουμε τους προβληματισμούς μας για τη σταθεροποίηση της Γάζας και του μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

