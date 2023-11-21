Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι η πρόεδρός της ταξίδεψε στο Κατάρ για να συναντήσει τον ηγέτη του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, τον Ισμαήλ Χανίγια, προκειμένου να "συζητήσουν τα ανθρωπιστικά θέματα που συνδέονται με την ένοπλη σύγκρουση στο Ισραήλ και τη Γάζα". Η Χαμάς διοικεί από το 2007 τη Λωρίδα της Γάζας.

"Η πρόεδρος Μιριάνα Σπόλιαριτς συνάντησε τον Ισμαήλ Χανίγια, επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, και χωριστά τις αρχές του Κατάρ", ανακοίνωσε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού σε δελτίο Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

