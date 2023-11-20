Λευκός Οίκος: Τζο Μπάιντεν και Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα να συναντηθούν ξανά αλλά χωρίς να αναφέρουν συγκεκριμένη ημερομηνία, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.
Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στα περίχωρα του Σαν Φρανσίσκο και συμφώνησαν να αποκαταστήσουν την επικοινωνία σε στρατιωτικό επίπεδο.
Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου χωρίς όμως να ορίσουν την ημερομηνία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.