Λευκός Οίκος: Τζο Μπάιντεν και Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα να συναντηθούν ξανά αλλά χωρίς να αναφέρουν συγκεκριμένη ημερομηνία, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στα περίχωρα του Σαν Φρανσίσκο και συμφώνησαν να αποκαταστήσουν την επικοινωνία σε στρατιωτικό επίπεδο.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου χωρίς όμως να ορίσουν την ημερομηνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

