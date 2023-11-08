Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Παρά τις αντιρρήσεις της βρετανικής κυβέρνησης, ο διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, σερ Μαρκ Ρόουλι, ανακοίνωσε σήμερα ότι η μαζική διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης που είναι προγραμματισμένη για αυτό το Σάββατο στο κέντρο της πόλης θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Θα είναι το πέμπτο διαδοχικό Σάββατο με διαδήλωση στη βρετανική πρωτεύουσα κατά των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα, αλλά αυτή τη φορά υπάρχουν αντιδράσεις διότι συμπίπτει με την επέτειο της Ημέρας Ανακωχής, δηλαδή της λήξης του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ είχε ταχθεί με επιστολή προς τη Σκότλαντ Γιαρντ υπέρ της απαγόρευσης της «προκλητικής και ασεβούς» πορείας, διατυπώνοντας φόβους περί ζημιών στο μνημείο του Κενοταφίου, όπου την επομένη θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τελετή της Κυριακής της Ενθύμησης, με προεξάρχοντα τον βασιλιά Κάρολο.

Η αρμόδια για την αστυνόμευση Υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν δήλωσε πως είναι «εντελώς απαράδεκτο να βεβηλωθεί η Ημέρα Ανακωχής με μία πορεία μίσους».

Οι διοργανωτές, ωστόσο, λένε πως η πορεία αυτή τη φορά δεν είναι προγραμματισμένο να περάσει από το Γουέστμινστερ, αλλά αντίθετα θα κινηθεί από το Hyde Park μέχρι την πρεσβεία των ΗΠΑ, στη νότια όχθη του Τάμεση.

Ο σερ Μαρκ υπερασπίστηκε την απόφαση να μην ζητηθεί από την υπουργό να εμποδίσει με διάταγμα τη διαδήλωση, λέγοντας ότι δεν έχουν προκύψει πληροφορίες ασφαλείας που να πληρούν τα αυστηρά κριτήρια για την απαγόρευση μιας διαμαρτυρίας στην πόλη.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αυτό έχει γίνει μόνο μία φορά την περασμένη δεκαετία, πριν από πορεία ακροδεξιών.

Ο διοικητής της Σκότλαντ Γιαρντ πρόσθεσε πως αν τα δεδομένα αλλάξουν, τότε ασφαλώς θα μπορούσε να ζητηθεί η απαγόρευση της διαδήλωσης. Διαβεβαίωσε δε τους πολίτες πως οι διαδηλωτές θα κρατηθούν μακριά από τους χώρους των τελετών για την Ημέρα Ανακωχής.

Πάντως, ο Υπουργός Υγείας Στίβεν Μπάρκλεϊ επανέλαβε πως αυτό το Σάββατο είναι «η λάθος ημέρα» για μια διαδήλωση στο Λονδίνο και αποκάλυψε πως συνεχίζονται οι συζητήσεις στο υπουργικό συμβούλιο για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.



