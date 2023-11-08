Tο Ισραήλ δεν μπορεί να διοικήσει την Γάζα, αλλά μπορεί να υπάρξει μία μεταβατική περίοδος μετά το τέλος του πολέμου, υποστήριξε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν.

«Η Γάζα δεν μπορεί να συνεχίσει να διοικείται από την Χαμάς. Αυτό καλεί σε επανάληψη της 7ης Οκτωβρίου...Είναι επίσης σαφές ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να επιβάλει κατοχή στην Γάζα», δήλωσε ο Μπλίνκεν στου δημοσιογράφους στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου της G7 στο Τόκιο.

«Τώρα, η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί να υπάρξει ανάγκη για μία μεταβατική περίοδο μετά το τέλος του πολέμου ... Δεν βλέπουμε ανακατάληψη και από ό,τι άκουσα από την ισραηλινή ηγεσία δεν έχουν την πρόθεση να επιβάλουν εκ νέου κατοχή στην Γάζα», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

