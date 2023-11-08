Το νέφος που έχει προκληθεί από την ατμοσφαιρική ρύπανση ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν αυτή την εβδομάδα τα σχολεία και τις υπαίθριες αγορές στην πολυπληθέστερη επαρχία του Πακιστάν, περιλαμβανομένης της Λαχόρης, ανατολικά της χώρας, η οποία έχει αναδειχθεί σε μια από τις χειρότερες παγκοσμίως πόλεις αναφορικά με την επικίνδυνη ποιότητα του αέρα.

«Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κλείσει τις υπαίθριες αγορές για τέσσερις ημέρες, από τις 9 ως τις 12 Νοεμβρίου, στις μεγάλες πόλεις της Παντζάμπ εξαιτίας του νέφους, κατόπιν σύστασης του υπουργείου Υγείας», είπε ο Αμίρ Μιρ, ο υπουργός Πληροφοριών της Παντζάμπ, όπου κατοικούν περισσότεροι από 110 εκατομμύρια άνθρωποι.

Aιθαλομίχλη τυλίγει τις περιοχές της Λαχώρης, Πακιστάν. (AP Photo/KM Chaudary)

Σχολεία, γραφεία, εστιατόρια και επιχειρήσεις-εκτός από τις απαραίτητες υπηρεσίες όπως τα φαρμακεία, τα νοσοκομεία και τα δικαστήρια-θα κλείσουν όλα ώστε να περιοριστούν οι κινήσεις των κατοίκων σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με μια οδηγία της επαρχιακής κυβέρνησης.

Στην πρωτεύουσα της επαρχίας, την Λαχόρη, η ποιότητα του αέρα ήταν σήμερα η χειρότερη παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ελβετικό όμιλο IQAir, με τις τιμες δείκτη ποιότητας του αέρα που βρίσκεται στην κατηγορία "επικίνδυνος" στο 432. Ακολουθεί με 302 η ινδική πρωτεύουσα Νέο Δελχί και η πόλη-λιμάνι του νότιου Πακιστάν, το Καράτσι στο 204.

Η αυξανόμενη βιομηχανοποίηση στη Νότια Ασία τις τελευταίες δεκαετίες έχει πυροδοτήσει την αύξηση των ρύπων που προέρχονται από εργοστάσια, από την κατασκευαστική δραστηριότητα και από τα οχήματα στις πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο κατά τους ψυχρότερους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες καθώς η αντιστροφή της θερμοκρασίας εμποδίζει την άνοδο ενός στρώματος θερμού αέρα και εγκλωβίζει τους ρύπους κοντύτερα προς το έδαφος.

Το πυκνό νέφος κάλυψε αυτή την εβδομάδα την Λαχόρη περιορίζοντας την ορατότητα και προκαλώντας την ανησυχία των κατοίκων που διαμαρτύρονταν για τον κίνδυνο για την υγεία τους.

"Ο καιρός είναι τέτοιος ώστε όλοι να έχουν ενοχλήσεις στον λαιμό και στα μάτια και πλήττεται η υγεία όλων", λέει ο Μοχάμεντ Σαλαχουντίν, ένας ιδιωτικός φρουρός ασφαλείας στη Λαχόρη.

Η αυξανόμενη μόλυνση του αέρα μπορεί να μειώσει το προσδόκιμο της ζωής κατά περισσότερο από πέντε χρόνια ανά κάτοικο στη Νότια Ασία, μια από τις πιο μολυσμένες περιοχές στον κόσμο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο.

Στη γειτονική Ινδία, οι αρχές στο Νέο Δελχί ανακοίνωσαν ότι θα περιορίσουν την χρήση των οχημάτων την ερχόμενη εβδομάδα για να μειώσουν την αυξανόμενη μόλυνση της ατμόσφαιρας καθώς η ποιότητα του αέρα στην πρωτεύουσα παρέμενε επικίνδυνη παρά τις προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

