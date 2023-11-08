Αναφερόμενος στο πρωτόκολλο συνεργασίας που υπέγραψαν προχθές, Δευτέρα, στη Ρώμη η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Αλβανός ομόλογός της Έντι Ράμα, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε σήμερα ότι «η συμφωνία με τα Τίρανα σέβεται όλους τους κοινοτικούς κανόνες, σε αντίθεση με συμφωνίες που υπέγραψαν άλλες χώρες».

Η συμφωνία Μελόνι και Ράμα για τη μεταφορά και εγκατάσταση μεταναστών από την Ιταλία στην Αλβανία, με έξοδα της Αλβανίας, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση της Αλβανίας.

Η συμφωνία, όπως μετέδωσαν τα αλβανικά ΜΜΕ, προβλέπει δύο μεγάλους καταυλισμούς συνολικής χωρητικότητας 36.000 ατόμων στις βορειοδυτικές παραθαλάσσιες αλβανικές πόλεις Λέζια και Σενγκίνι που θα λειτουργήσουν την προσεχή άνοιξη.

Όπως δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, οι καταυλισμοί θα είναι υπό ιταλική δικαιοδοσία και διοίκηση και εκεί θα γίνεται η καταγραφή και η περαιτέρω διαχείριση των μεταναστών.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα δικαιολόγησε την υπογραφή της συμφωνίας ως εκπλήρωση χρέους της Αλβανίας προς την Ιταλία η οποία υποδέχτηκε χιλιάδες Αλβανούς μετανάστες στην μεγάλη έξοδο των Αλβανών μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώς το 1991.

«Η συμφωνία στοχεύει στην ύψιστη δυνατή ασφάλεια»

Ο Ταγιάνι υπογράμμισε ότι «η συγκεκριμένη συμφωνία στοχεύει στην ύψιστη δυνατή ασφάλεια και στο να μπορούν όσοι δεν σέβονται τους κανόνες και δεν έχουν δικαίωμα να εισέλθουν στην Ιταλία, να συνοδεύονται και πάλι στις χώρες καταγωγής τους».

Παράλληλα, με ειδικότερη αναφορά στα δύο κλειστά κέντρα, ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας πρόσθεσε:

«Θα μπορούν να πάνε στα λιμάνια αυτά μόνον ιταλικά στρατιωτικά πλοία και όχι εκείνα των ΜΚΟ, ενώ στα κέντρα αυτά θα μπορούν να μεταφέρονται μόνον άτομα που δεν είναι ανήλικα ή γυναίκες που κυοφορούν. Πρόκειται για συμφωνία η οποία γράφτηκε με πλήρη σεβασμό στους κοινοτικούς κανόνες και θεωρώ ότι πρόκειται για θετική απόφαση».

Τι προβλέπει η συμφωνία Μελόνι - Ράμα

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο η συγκεκριμένη συμφωνία θα έχει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα πέντε χρόνια.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά το κόστος διαχείρισης και μεταφοράς των παράτυπων μεταναστών (το οποίο θα βαρύνει αποκλειστικά την Ιταλία), για το πρώτο έτος υπολογίζεται στα 16,5 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβληθεί στις αλβανικές αρχές μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με την εφημερίδα La Stampa, η Ιταλία θα καταθέσει άμεσα, ως εγγύηση προς το αλβανικό κράτος, 100 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρεται, τέλος, στο πρωτόκολλο συνεργασίας, η Ιταλία θα καλύψει και όλα τα έξοδα που αφορούν την αμοιβή των Αλβανών αστυνομικών οι οποίοι θα αναλάβουν την εξωτερική φύλαξη των δυο κλειστών δομών, αλλά και τυχόν δαπάνες για τις δομές που θα αφορούν προσωπικό το οποίο εργάζεται σε άλλους τομείς του αλβανικού δημοσίου.

