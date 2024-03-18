Λονδίνο του Θανάση Γκαβού

Μήνυμα προς τους εσωκομματικούς αμφισβητίες να τον στηρίξουν μέχρι τις εκλογές που αναμένονται το φθινόπωρο, ειδάλλως δε θα δίσταζε να τις προκηρύξει πιο γρήγορα παρά την τεράστια δημοσκοπική διαφορά από τους Εργατικούς, έστειλε μέσω συμμάχων του ο πρωθυπουργός του Ην. Βασιλείου και ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος Ρίσι Σούνακ.

Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται σενάρια περί συσπείρωσης ομάδας βουλευτών των Συντηρητικών γύρω από την Πένυ Μόρνταντ, μοναδική δημοφιλή πολιτικό των Τόρις σύμφωνα με δημοσκοπήσεις. Πολλαπλά δημοσιεύματα περιγράφουν ένα κόμμα απογοητευμένο λόγω των δημοσκοπήσεων και της αδυναμίας του κ. Σούνακ να ανατρέψει την εικόνα.

Ήδη πάνω από 60 νυν βουλευτές των Συντηρητικών έχουν πει πως δε θα κατέλθουν υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές, μεταξύ αυτών και η πρώην πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

Οι μετρήσεις πρόθεσης ψήφου εξακολουθούν εδώ και μήνες να δίνουν προβάδισμα τουλάχιστον 20 ποσοστιαίων μονάδων στους Εργατικούς του σερ Κιρ Στάρμερ, με τις εκλογές να αναμένονται πιθανότατα τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.

Μιλώντας στους Times «ανώτερος σύμμαχος» του πρωθυπουργού προειδοποίησε πως ο κ. Σούνακ θα προτιμούσε να προκηρύξει εκλογές πιο γρήγορα παρά να εκπαραθυρωθεί από το κόμμα όπως έχει γίνει με τους τρεις άμεσους προκατόχους του.

«Θα έπρεπε να προσέχουν τι εύχονται. Εξαρτάται από τους ίδιους. Αν δε θέλουν εκλογές, θα πρέπει να σταματήσουν τις δολοπλοκίες. Ο Ρίσι θα μπορούσε εύκολα να πει 'εντάξει, αν αυτή είναι η διάθεση του κόμματος, δε νομίζω ότι είναι δίκαιο να υποβληθεί σε μία ακόμα αναμέτρηση για την ηγεσία'. Μπορεί εύλογα να πει ότι αντίθετα θα πήγαινε στο Παλάτι (για να ζητήσει διάλυση της Βουλής)», σχολίασε ο σύμμαχος του Βρετανού πρωθυπουργού.

Ερωτηθείς το μεσημέρι της Δευτέρας για τις φημολογούμενες δολοπλοκίες στο κόμμα του, ο ίδιος ο κ. Σούνακ απάντησε πως «δεν ενδιαφέρεται» για τα «πολιτικά παιχνίδια στο Γουέστμινστερ» και επέμεινε πως το κόμμα του είναι «ενωμένο» στην εφαρμογή των πολιτικών του.

Το βράδυ της Κυριακής ο κ. Σούνακ δήλωσε πως φέτος θα είναι η χρονιά που η Βρετανία θα ανακάμψει, προσθέτοντας πως «υπάρχει μια πραγματική αίσθηση ότι η οικονομικά στρίβει τη γωνία».

Ο κ. Σούνακ προβάλλει ιδιαιτέρως τη σημαντική πτώση του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες, που αναμένεται να γίνει μεγαλύτερη με την ανακοίνωση των νεότερων επισήμων στοιχείων μέσα στην εβδομάδα.

Πάντως δημοσκόπηση για λογαριασμό της Mail on Sunday έδειξε πως οι Συντηρητικοί οδεύουν προς τη βαρύτερη ήττα στην ιστορία τους, υποχωρώντας σε λιγότερες από 150 έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων των 650 εδρών (είχαν κερδίσει 365 στις εκλογές του 2019).

Θα επρόκειτο για μικρότερο αριθμό Συντηρητικών βουλευτών ακόμη και από το 1997 και τον θρίαμβο του Τόνι Μπλερ, όταν οι Τόρις είχαν κερδίσει μόλις 165 έδρες. Θα ήταν λιγότεροι βουλευτές ακόμα και από το αντίστοιχο ιστορικό χαμηλό των 156 βουλευτών το 1906.

Αντιθέτως, οι Εργατικοί και ο Κιρ Στάρμερ εμφανίζονται να κερδίζουν ιστορική αυτοδυναμία 125 εδρών.



