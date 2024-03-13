Λογαριασμός
Υπό πίεση ξανά ο Σούνακ μετά τα ρατσιστικά σχόλια δωρητή των Τόρις

Μετά από την αποκάλυψη ρατσιστικών σχολίων του κ. Χέστερ σε βάρος βουλεύτριας των Εργατικών

Σούνακ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Υπό πίεση να επιστρέψει τα χρήματα που έχει λάβει ως δωρεά το Συντηρητικό Κόμμα από τον επιχειρηματία Φρανκ Χέστερ τελεί ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, μετά από την αποκάλυψη ρατσιστικών σχολίων του κ. Χέστερ σε βάρος βουλεύτριας των Εργατικών.

Ο Guardian αποκάλυψε την Τρίτη πως ο κ. Χέστερ είχε πει προ ετών αναφερόμενος στη βουλεύτρια ανατολικού Λονδίνου Νταϊάν Άμποτ πως «σε κάνει να μισείς όλες τις μαύρες γυναίκες» και πως «θα έπρεπε να την πυροβολήσουν».

Η κυρία Άμποτ χαρακτήρισε τα σχόλια «τρομακτικά» και «ανησυχητικά», θυμίζοντας πως τα τελευταία χρόνια δύο Βρετανοί βουλευτές έχουν δολοφονηθεί, η Τζο Κοξ και ο σερ Ντέιβιντ Αμές.

Ο κ. Χέστερ θεωρείται ο μεγαλύτερος δωρητής των Τόρις, καθώς μόνο πέρυσι έδωσε στο κυβερνών κόμμα 10 εκ. λίρες.

Αρχικά, παρά τις πιέσεις, ο εκπρόσωπος του Ρίσι Σούνακ απέφυγε να πει πως τα σχόλια ήταν ρατσιστικά, χαρακτηρίζοντάς τα «απαράδεκτα». Εν τέλει, το βράδυ της Τετάρτης η Ντάουνινγκ Στριτ έκανε λόγο για «ρατσιστικά» σχόλια.

Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη πως σχεδιάζεται η επιστροφή των δωρεών στον Βρετανό επιχειρηματία.

Η κα Άμποτ, η πρώτη μαύρη γυναίκα που εξελέγη στη Βουλή των Κοινοτήτων και παραμένει εκεί από το 1987, υπέβαλε καταγγελία στη Μητροπολιτική Αστυνομία κατά του κ. Χέστερ, ο οποίος αρνείται πως τα σχόλιά του είχαν ρατσιστικό περιεχόμενο, αλλά απολογήθηκε για την «αγένεια» αυτών.

