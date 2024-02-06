Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στο Clarence House, την οικία του βασιλιά Καρόλου στο Λονδίνο λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, έφτασε νωρίς το απόγευμα ο άρτι αφιχθείς από την Καλιφόρνια πρίγκιπας Χάρι.

Ο δούκας του Σάσεξ έσπευσε στη βρετανική πρωτεύουσα χωρίς τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο μικρά παιδιά τους, μόλις ενημερώθηκε από τον πατέρα του για τη διάγνωση καρκίνου, η οποία ανακοινώθηκε από το Παλάτι το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Χάρι πήρε τη νυχτερινή πτήση από το Λος Άντζελες και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Χίθροου περίπου στις 12.30μμ τοπική ώρα.

Οι δυο τους δεν έχουν συναντηθεί από κοντά από την ημέρα της στέψης, τον περασμένο Μάιο.

Σχεδόν την ώρα της άφιξης του Χάρι στο Clarence House, ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε στον κήπο των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ. Μετά τη συνάντηση που είχε με τον Χάρι, ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα αναχώρησαν για τη βασιλική εξοχική κατοικία.

Εν τω μεταξύ, πηγή των ανακτόρων που επικαλείται η Telegraph ανέφερε πως ο 75χρονος μονάρχης «είναι στη συνήθη καλή του φόρμα», αν και κάπως απογοητευμένος που η υγεία του έγινε λόγος να επηρεαστεί όχι μόνο τα δικά του σχέδια, αλλά και τα σχέδια άλλων.

