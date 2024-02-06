Η τουρκική κατασκευάστρια εταιρεία drones Baykar χτίζει εργοστάσιο στην Ουκρανία

Η τουρκική εταιρεία της αμυντικής βιομηχανίας Baykar ξεκίνησε την κατασκευή ενός εργοστασίου κοντά στο Κίεβο στο οποίο θα απασχολεί περίπου 500 υπαλλήλους και θα κατασκευάζει τα μοντέλα TB2 ή TB3 drones της, δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Τα τουρκικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar έχουν κερδίσει παγκόσμια προσοχή αφού χρησιμοποιήθηκαν από τον ουκρανικό στρατό στις επιχειρήσεις του κατά των ρώσων εισβολέων, καταστρέφοντας άρματα μάχης και συστήματα πυροβολικού.

Η Baykar είπε ότι έχει υπογράψει συμφωνίες εξαγωγής για το TB2 drone της με 30 χώρες. Αυτές περιλαμβάνουν την Ουκρανία, την Αιθιοπία, τη Λιβύη και το Αζερμπαϊτζάν από το 2018, σύμφωνα με το think tank SIPRI.

«Το εργοστάσιό μας κατασκευάζεται... χρειαζόμαστε περίπου 12 μήνες για να ολοκληρώσουμε την κατασκευή και μετά θα συνεχίσουμε τοποθετώντας μηχανήματα, εξοπλισμό και οργανωτική δομή», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Baykar, Χαλούκ Μπαϊρακτάρ, στο περιθώριο της Παγκόσμιας Έκθεσης Άμυνας στο Ριάντ.

«Το εργοστάσιο στην Ουκρανία είναι ένα από τα μεγάλα (σ.σ. της εταιρείας), σχεδιάζουμε να απασχολήσουμε περίπου 500 άτομα», είπε.

Ο Μπαϊρακτάρ σημείωσε ότι η ετήσια παραγωγή θα ανέρχεται συνολικά σε περίπου 120 drones, αλλά τόνισε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν η παραγωγή στο ουκρανικό εργοστάσιο θα επικεντρωθεί στο μοντέλο TB2 ή TB3.

Ερωτηθείς αν ζητήματα ασφάλειας που σχετίζονται με τον συνεχιζόμενο πόλεμο εγείρουν ανησυχία για το εργοστάσιο, ο Μπαϊρακτάρ σημείωσε ότι τα σχέδια «βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη» και ότι «τίποτα» δεν μπορεί να τα σταματήσει.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα σχέδια της εταιρείας, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, να ξεκινήσει την παραγωγή στη Σαουδική Αραβία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια είναι σε καλό δρόμο. Η ανακοίνωση ακολουθεί μια συμφωνία τον Ιούλιο για την πώληση του μοντέλου Bayraktar Akinci, ενός άλλου είδους drone, στη Σαουδική Αραβία, σε αυτό που η Baykar περιέγραψε ως το μεγαλύτερο αμυντικό συμβόλαιο στην ιστορία της Τουρκίας.

Άλλες εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας που συμμετέχουν στην έκθεση στο Ριάντ ανακοίνωσαν επίσης συμφωνίες. Χθες Δευτέρα, η αμερικανική Lockheed Martin υπέγραψε συμφωνίες με εταιρείες της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με την κατασκευή εξαρτημάτων για συστήματα πυραυλικής άμυνας.

Ο Μπαϊρακτάρ είπε ότι η εταιρεία σχεδίαζε να διπλασιάσει φέτος την εγχώρια παραγωγή του Akinci, η οποία ήταν 36 drones το 2023, ενώ η παραγωγή TB2 θα παραμείνει αμετάβλητη στα 230 drones.

Στοχεύει επίσης να παράγει τα νέα μοντέλα των Kızılelma και των drones TB3 «κατά δεκάδες», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

