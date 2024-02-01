«Αγανακτισμένοι» οι Γάλλοι εκπαιδευτικοί έχουν κηρύξει σήμερα απεργία και πρόκειται να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα για «να προειδοποιήσουν» την κυβέρνηση για τις συνθήκες εργασίας τους, τους μισθούς και την κατάσταση του δημόσιου σχολείου.

«Ελπίζουμε ότι θα βγουν πολλοί εκπαιδευτικοί στους δρόμους, διότι έχουμε ανεχθεί αρκετά», εξήγησε ο Μπενζαμέν Μαρόλ καθηγητής Ιστορίας- Γεωγραφίας σε γυμνάσιο του Μοντρέιγ, βόρεια του Παρισιού.

Η κινητοποίηση θα είναι «μια προειδοποίηση για την κυβέρνηση», η οποία «κωφεύει» στις προειδοποιήσεις «για την καθημερινότητα, τα προβλήματα στην εργασία καθώς και στην απουσία αναγνώρισης, κυρίως μισθολογικής» των εκπαιδευτικών, υπογράμμισε το κεντρικό συνδικάτο των εργαζομένων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το FSU-SNUipp. Σύμφωνα με αυτό, «η κατάσταση επιδεινώθηκε με τον διορισμό μιας μερικούς απασχόλησης υπουργού».

Η έκκληση για απεργία είχε γίνει τον Δεκέμβριο πριν τον διορισμό στο υπουργείο Παιδείας της Αμελί Ουντεά- Καστερά, η οποία διαδέχθηκε τον Γκαμπριέλ Ατάλ ο οποίος έγινε πρωθυπουργός.

Η Ουντεά- Καστερά προήχθη πριν τρεις εβδομάδες σε υπερ-υπουργό, αναλαμβάνοντας τους τομείς της Παιδείας και της Νεότητας επιπλέον του υπουργείου Αθλητισμού και Ολυμπιακών Αγώνων του οποίου προΐστατο.

Στο πρόσωπό της έχει αποκρυσταλλωθεί η δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών μετά και τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις της για την εγγραφή των παιδιών της σε ιδιωτικό σχολείο όπου φοιτά η παρισινή ελίτ.

Στο Παρίσι διαδήλωση θα ξεκινήσει στις 14:00 έπειτα από έκκληση των βασικών συνδικάτων των εκπαιδευτικών. Άλλες κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί σε διάφορες πόλεις, όπως η Μασσαλία, η Ρεν και η Νάντη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.