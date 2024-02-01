Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς ζήτησε σήμερα να υπάρξει ομόφωνη απόφαση από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ για συμφωνία πάνω σ' ένα κοινό σχέδιο που θα προσφέρει σταθερή χρηματοδότηση στην Ουκρανία κατά τα επόμενα χρόνια.

«Πιστεύω πως τώρα είναι η ώρα για να καταλήξουμε σε μια απόφαση», δήλωσε ο Σολτς στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του για την έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. «Θα εργασθώ πολύ σκληρά για να φθάσουμε σε μια συμφωνία και των 27».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σήμερα πως δεν υπάρχει «σχέδιο Β» για τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία και πως ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, που την μπλοκάρει, πρέπει να αποφασίσει αν η Ουγγαρία είναι «μέρος της κοινότητάς μας».

Ο ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε επίσης σήμερα, πριν από τη σύνοδο κορυφής, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βρει ένα τρόπο για να εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία, αν «η Ουγγαρία είναι επίσης πρόθυμη να συμβιβαστεί».

Ερωτηθείς σχετικά με το τι είναι απαραίτητο για να πεισθεί ο Ορμπάν να άρει την αντίθεσή του, ο Ρούτε δήλωσε πως «είναι αδύνατο για εμένα τώρα να ασχοληθώ με κάθε επιθυμία του» ούγγρου ηγέτη.

Οι 27 ηγέτες της ΕΕ πρέπει να συμφωνήσουν όλοι σε μια λύση, επειδή «κάθε άλλη λύση είναι πολύ δύσκολη», δήλωσε ο ολλανδός πρωθυπουργός.

«Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι οι 27 να συμφωνήσουν σ' αυτό», σύμφωνα με τον Ρούτε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

