Λιβύη: Τουλάχιστον 2.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις καταστροφικές πλημμύρες μόνο στην Ντέρνα - Δείτε βίντεο Κόσμος 16:02, 12.09.2023

«Περίπου 5.000 άλλοι άνθρωποι έχουν χαθεί μετά τις πλημμύρες», δήλωσαν στο Anadolu τοπικές αρχές - Συνολικά σχεδόν 3.000 οι νεκροί και πάνω από 9.000 οι αγνοούμενοι